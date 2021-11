Jack Dorsey odstopil s položaja glavnega izvršnega direktorja Twitterja

Dorsey je na svojem računu Twitterja sporočil, da je obenem zelo žalosten, obenem pa zelo vesel, da zapušča položaj in zatrdil, da je bila to njegova osebna odločitev. Agrawal se je pridružil Twitterju leta 2011, glavni tehnološki direktor pa je bil od leta 2017.

Novica televizije CNBC o skorajšnjem odstopu Dorseyja je še pred odprtjem borz zjutraj v New Yorku podražila Twitterjeve delnice za več kot deset odstotkov, nakar so trgovanje ustavili do potrditve ali zavrnitve novice. Po potrditvi so se delnice podražile še za pet odstotkov na 49,47 dolarja. Dorsey ostaja na položaju glavnega izvršnega direktorja digitalnega podjetja za plačila Square, kar je bilo za nekatere vlagatelje doslej sporno.