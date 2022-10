James Webb ujel dih jemajoč pogled na znamenite Stebre stvarjenja

Vesoljski teleskop James Webb je v svoj objektiv ujel pokrajino ikoničnih Stebrov stvarjenja. V območju Stebrov stvarjenja nove zvezde nastajajo v gostih oblakih plina in prahu. Tridimenzionalni stebri so videti kot veličastne skalne formacije, vendar so veliko bolj prepustni. Sestavljeni so iz hladnega medzvezdnega plina in prahu, ki se v bližnji infrardeči svetlobi včasih zdi polprosojen.

James Webb je naredil nov pogled na Stebre stvarjenja, ki jih leta 1995 prvič posnel Nasin vesoljski teleskop Hubble. Z novimi posnetki bodo raziskovalci lahko prenovili modele nastajanja zvezd, saj so Webbovi posnetki zelo nazorni, so zapisali na Nasini spletni strani. icon-expand Na levi je fotografija Stebrov stvarjenja, ki jih je leta 1995 posnel vesoljski teleskop Hubble, na desni pa so nove fotografije Stebrov stvarjenja, ki jih je posnel James Webb. FOTO: NASA Znanstveniki bodo tako lahko identificirali več na novo nastalih zvezd, skupaj z njimi pa bodo lahko bolj jasno opredelili tudi druge količine plina in prahu na območju stebrov. Na ta način bodo sčasoma lahko zgradili bolj natančno razumevanje o nastanku zvezd. Na novih posnetkih vidimo tudi rdeče krogle, ki imajo običajno uklonske konice in ležijo zunaj enega od prašnih stebrov. Znotraj stebrov plina in prahu se oblikujejo vozli z maso, ko pa je ta dovolj velika, se krogle začnejo sesedati pod lastno gravitacijo, nato se počasi segrevajo iz česar sčasoma nastanejo nove zvezde. icon-expand Stebri stvarjenja FOTO: NASA Na robovih nekaterih stebrov pa vidimo tudi valovite črte, ki so videti kot lava. Gre za izpuste iz zvezd, ki še vedno nastajajo v plinu in prahu. Mlade zvezde pa občasno izstrelijo tudi nadzvočne curke, ki trčijo v oblake materiala. Znanstveniki ocenjujejo, da so mlade zvezde stare le nekaj sto tisoč let.