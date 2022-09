Osupljiv prizor: v objektivu Neptun, njegovi obroči in lune

Vesoljski teleskop James Webb je naredil najjasnejšo sliko Neptuna doslej. S svojo infrardečo kamero je v objektiv ujel Neptun, njegove obroče in sedem od 14 Neptunovih lun. Zadnjo podrobno sliko planeta je leta 1989 naredil Nasin Voyager 2, leta 2021 pa ga je slikal še Hubble.

"Jamessu Webbu je kamera z infrardečo zmogljivostjo omogočila nepredstavljiv vpogled v neptunsko atmosfero," je dejal Mark McCaughrean, višji svetovalec za znanost in raziskovanje v Evropski vesoljski agenciji (ESA). Teleskop je namreč odstranil vsa bleščanja in ozadje, zato je atmosferska sestava planeta postala bolj jasna, je še pojasnil McCaughrean, ki je na projektu Webb delal več kot 20 let.

icon-expand neptun FOTO: AP

Nazadnje so imeli astronomi tako jasen pogled na Neptun leta 1989, ko je Nasin Voyager 2 postal prva in tudi edina vesoljska sonda, ki je nekaj ur letela mimo "ledenega velikana" in naredila posnetke planeta. Na prejšnjih fotografijah, se je sicer zaradi metana v neptunski atmosferi zdelo, da je planet obarvan temno modro. Na novih posnetkih pa vidimo, da je planet sivkasto-bele barve, z ledenimi oblaki, ki se prepletajo na površini. "Neptunovi obroči so bolj odsevni v infrardeči svetlobi, zato jih tudi lažje vidimo," je pojasnil McCaughrean.

icon-expand Neptun in njegova luna Triton. FOTO: AP

Webb je opazil tudi sedem od 14 znanih Neptunovih lun, med drugim tudi luno Triton. Na fotografiji Triton izgleda kot zvezda, prav tako pa se zdi, da je svetlejši od Neptuna, poroča The Guardian. "Do tega pojava pride, ker je Triton prekrit z ledom in odseva svetlobo, Neptun pa večino te svetlobe absorbira," so pojasnili strokovnjaki.