James Webb znova navdušuje: še ne videne podrobnosti Obročaste meglice

Planetarne meglice, ki kljub imenu nimajo nobene zveze s planeti, imajo običajno zaobljeno strukturo. Takšno ime so jim nadeli leta 1764, ker so sprva spominjale na diske, iz katerih nastajajo planeti. Odkril jih je francoski astronom Charles Messier. Prav on je v družbi astronoma Darquierja de Pellepoixa leta 1779 odkril tudi Obročasto meglico.