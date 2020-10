Bodo razbitine nacistične ladje rešile skrivnost izginotja Jantarne sobe?

Na dnu Baltskega morja so poljski potapljači odkrili razbitine nacistične ladje Karlsruhe, za katere verjamejo, da bi lahko rešile desetletja staro skrivnost izginotja Jantarne sobe. Karlsruhe je leta 1945 v naglici odplul iz pristanišča Königsberg, a so ga na poti potopila sovjetska letala. Prav v Königsberg so nacisti odpeljali znamenito sobano, polno zlata in jantarja, ki je veljala za 'osmo čudo sveta'.

Znamenito Jantarno sobo je ruskemu carju Petru Velikemupodaril Friderik Viljem I. Pruskileta 1716, s tem pa je želel pridobiti carjevo naklonjenost in utrditi zavezništvo proti Švedski. Okrašena je bila z zlatimi listi, poldragimi kamni, svetila se je v jantarnih ploščah in ogledalih. Oblikovali so jo pruski baročni kiparji in arhitekti. Zaradi lepote se je je oprijelo tudi ime osmo čudo sveta. Njena vrednost je ocenjena med 142 milijoni in 500 milijoni dolarjev oziroma na slabih 430 milijonov evrov. Nasledniki Petra Velikega so sobo še dopolnili in povečali, Katarina Velikapa jo je preselila v poletni dvorec v Carskem selu blizu Sankt Peterburga. In tu je okoli 100 kvadratnih metrov velika sobana ostala vse do leta 1941, ko sta sem prišli druga svetovna vojna in nemška okupacija. Nacisti so tudi zaklade sobane smatrali kot ukradene nemškemu ljudstvu, zato so jo razstavili (in to v zgolj 36 urah) in preselili v tedanje baltsko pristanišče Königsberg oziroma današnjo rusko enklavo Kaliningrad - a ob osvoboditvi mesta sovjetske sile Jantarne sobe niso našle.

icon-expand Rekonstrukcija Jantarne sobe. FOTO: Shutterstock

Ob začetku nemške invazije na Sovjetsko zvezo so Rusi zaklade poskušali rešiti in evakuirati, a so kmalu ugotovili, da so jantarni zakladi enostavno prekrhki, zaradi česar bi bili med prevozom lahko uničeni. Pred nacisti so jo nato poskušali skriti za tapetami, a jim ni uspelo. Izginotje Jantarne sobe že desetletja predstavlja eno največjih skrivnosti v zgodovini. Ki pa bi jo lahko naposled rešila najdba poljskih potapljačev iz skupine Baltictech, ki trdijo, da so v Baltskem morju odkrili razbitine nemške nacistične ladje iz druge svetovne vojne Karlsruhe, piše Guardian. Bila je del operacije Hanibal, ene največjih pomorskih evakuacij v zgodovini, s katero so pred prodiranjem sovjetske Rdeče armade iz tedanje vzhodne Prusije rešili skorajda milijon nemških vojakov in civilistov. Parnik naj bi izplul iz Königsberga leta 1945 v naglici, prevažal naj bi težek tovor in 1083 potnikov na krovu. A parnik so na poti potopila sovjetska letala ob poljski obali."Razbitine smo iskali od lanskega leta, ko smo ugotovili, da se na dnu Baltskega morja morda skriva najbolj zanimiva, neodkrita zgodba," je v izjavi za javnost dejal potapljač Tomasz Stachura."Skorajda nedotaknjena je. Na njej smo našli vojaška vozila, porcelan in številne zaboje, katerih vsebina nam še ni znana."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke