Japonci ustvarili masko, ki se sveti, če ima uporabnik covid

Kot so sporočili z univerze, je ekipa metodo razvila tako, da je samici noja najprej vbrizgala neaktivno obliko koronavirusa. Potem so delali na izločanju protiteles – beljakovine, ki jo proizvaja imunski sistem kot odziv na bakterije in viruse – iz jajčec teh samic nojev, pri čemer so ta protitelesa vnesli v fluorescenčno pršilo. Raziskovalec Jasuhiro Cukamoto je v pogovoru za japonsko tiskovno hišo Kjodo News dejal, da je v 10-dnevnem časovnem obdobju izvajal poskuse z 32 ljudmi, ki so imeli covid-19. Raziskovalci so ugotovili, da so maske, ki jih je nosilo teh 32 oseb, močno žarele in so, potem ko so jih poškropili s pršilom protiteles in držali pod UV-svetlobo, pokazale sledi koronavirusa. Cukamotova ekipa je tudi ugotovila, da je sijaj, ko so si bolniki opomogli in se je njihova virusna obremenitev zmanjšala, sčasoma zbledel.

V naslednjem krogu namerava Cukamoto preizkusiti masko na 150 udeležencih in upa, da bo dobil zeleno luč od japonske vlade za prodajo mask naslednje leto.