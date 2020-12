Po 6 letih in 6 milijardah kilometrih se sonda z asteroidnim prahom vrača domov

Asteroidni prah, ki ga je zbrala sonda, naj bi pomagal pri pojasnjevanju, kakšen je bil naš Sončni sistem ob nastanku pred približno 4,6 milijarde leti. "Morda bomo prišli do snovi, ki nam bo dala namige glede rojstva planeta, izvora življenja ... Zelo me zanima, kakšna je a snov," je sporočil vodja misije Makoto Yoshikawa. Znanstveniki domnevajo, da je zbrani vzorci vsebujejo ogljik in organske snovi, zaščitene pred sevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, ter so tako v enakem ali podobnem stanju, kot ob nastanku vesolja, poroča Guardian. "Organska snov je izvor življenja na Zemlji, a še vedno ne vemo, od kje je prišla,"dodaja vodja misije.

Asteroidni prah bodo prepeljali na Japonsko. Polovico materiala si bodo razdelile Jaxa, ameriška Nasa in druge raziskovalne agencije. Polovico pa bodo shranili za prihodnost, ko bo tehnologija za preiskave še bolj napredovala.

Japonski 'sokol' nadaljnjim podvigom (in asteroidom) naproti

Sonda nadaljuje svojo pot in raziskovanje vesolja - sprva okoli Sonca, približno šest let bo zbirala podatke o vesoljskem prahu v medplanetnem prostoru. Za julij 2026 pa znanstveniki načrtujejo, da se bo približala prvemu od asteroidov, ki ga nameravajo preučiti.

Sprva naj bi asteroid, poimenovan 2001 CC21 le preletela, a znanstveniki upajo, da ji bo uspelo narediti nekaj posnetkov, iz katerih bi lahko povečali znanje o teh nebesnih telesih in morda razvili tudi načine, kako zaščititi Zemljo pred trčenji z asteroidom.

Zatem pa se bo Hayabusa-2 odpravila proti svoji glavni novi tarči - asteroidu 1998 KY26, ki je od Zemlje oddaljen približno 300 milijonov kilometrov in ima v primeru le kakih 30 metrov. Tja naj bi prispela julija 2031.

Sonda naj bi asteroid predvsem opazovala in fotografirala, najverjetneje pa ne bo pristala na njem in zbrala vzorce, saj verjetno takrat že ne bo imela več dovolj goriva za vrnitev na Zemljo. A vendar bo že zgolj to, da bo dosegla ta asteroid, velik projekt, se že veselijo japonski znanstveniki.