Japonska oblikovala vrata za letalska stranišča, ki se odpirajo s komolcem

Japonski sistem za odpiranje in zapiranje vrat stranišča s komolcem, bi bila prava rešitev med pandemijo koronavirusa, pa tudi drugače. Stranišča v letalih so mesta, kjer se potniki želijo izogniti dotikanju vrat, zlasti med pandemijo koronavirusa in tako je japonska letalska družba All Nippon Airways (ANA) zasnovala vrata za odpiranje s komolcem.

Po poročanju tujih medijev, poskuša japonska letalska družba v letala v stranišča namestiti vrata, ki bi jih bilo mogoče odpreti in tudi zapreti s komolcem. Trenutno potekajo dela za zbiranje povratnih informacij, da bi sprejeli odločitev, ali bodo sistem uvedli.