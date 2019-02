Japonska sonda uspešno pristala na asteroidu

Japonska vesoljska sonda Hayabusa 2 je v noči na petek uspešno pristala na 900 metrov širokem asteroidu Ryugu, oddaljenem več kot 300 milijonov kilometrov, je potrdila japonska vesoljska agencija (Jaxa). "Pristala je v najboljših okoliščinah med vsemi scenariji, ki smo si jih predstavljali," je ob tem dejal vodja projekta Juiči Tsuda.

Sonda se je tudi uspešno dvignila z asteroida, pred tem pa v površino Ryuguja izstrelila manjši projektil, ki naj bi na površju dvignil snov, jo ujel in pripeljal na Zemljo na analize. Izstrelitev projektila, prve izmed treh načrtovanih, naj bi, po besedah vodje misije, "vodila k novim odkritjem v planetarni znanosti".

Glavna naloga sonde, poimenovane po sokolu, je tako zbrati vzorce in jih pripeljati nazaj na Zemljo na preučevanje – znanstveniki se posebej osredotočajo na iskanje sledi o izvoru življenja. Domnevajo namreč, da asteroid vsebuje dokaj velike količine organske snovi in vode izpred 4,6 milijarde let, ko je nastajal sončni sistem.