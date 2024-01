Japonska sonda na Luni 'oživela' in nadaljuje misijo

Z misijo Slim je Japonska sredi januarja postala šele peta država na svetu, ki ji je uspelo izvesti mehak pristanek na Luni. Veselje ni trajalo dolgo, saj so že ob spuščanju plovila ugotovili, da bodo zaloge energije kmalu pošle. Odločili so se, da plovila ne bodo ugasnili, temveč le 'uspavali' in s tem v baterijah ohranili okoli 12 odstotkov energije. Sončne celice so bile namreč obrnjene stran od sonca.

Svetlobne razmere so se po nekaj dneh spremenile in sondo 'oživile'. Že ob pojavu napak so namreč predvideli, da se bo lega sončnih žarkov v 14 dneh toliko spremenila, da bi sonda lahko začela proizvajati energijo, poroča BBC.

Že prejšnji teden je sonda poslala tudi prve posnetke z Lune.