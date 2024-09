Japonski znanstveniki presadili kožo na obraz humanoidnega robota

"Model žive kože, ki je sestavljen iz celic in zunajceličnega matriksa, ima zaradi svojih bioloških funkcij potencial, da postane idealen prekrivni material za robote," so v uvodu študije zapisali japonski znanstveniki, v njej pa so razvijali metodo za pritrditev kožnega tkiva na osnovno strukturo. S pomočjo mehanskih naprav, ki posnemajo kožne vezi, so robotskemu obrazu, prekritemu z ekvivalentom kože, omogočili, da se nasmehne.

"Ta celovita funkcionalnost bi omogočila bolj realistične in interaktivne robotske aplikacije," je dodal. Takeuči je sicer prepričan, da je pot do tega, da bo robotska koža postala 100-odstotno realistična, še precej dolga. "Čeprav želimo ustvariti bolj realistične robote, je naš cilj izboljšati njihovo uporabnost in interakcijske zmožnosti," pravi.

Zagovorniki biohibridne robotike verjamejo, da bi lahko ta napredek nekega dne privedel do družbene revolucije, kjer bodo ljudje živeli ob robotih, ki so videti in se vedejo kot resnični ljudje. In prava koža je pomemben vidik, ki bi robotom omogočil, da bi bolj avtentično izražali čustva in komunicirali s svojimi človeškimi dvojniki. S tem pa bi se zabrisala meja med ljudmi in stroji.

Ob tovrstnih znanstvenih napredkih pa se pojavljajo tudi moralna in etična vprašanja. V nedavnem članku, ki je bil objavljen v znanstvenem zborniku Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, so raziskovalci z Univerze v Southamptonu pozvali k boljšim regulativnim okvirom in etičnim smernicam za razvoj biohibridne robotike. V članku so izpostavili tri glavna problematična področja: kako bodo bioroboti sodelovali z ljudmi in ekosistemi, potencialna integracija biorobotov v človeška telesa in etična vprašanja glede moralnega statusa biorobota.