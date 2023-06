Je bila podmornica eksperiment? 'Te poskusne ladje ni odobril nihče'

Ekspedicija podmornice Titan do razbitin ene izmed najbolj slavnih potopljenih ladij Titanik je bila izjemno tvegana. To so potniki vedeli že pred potopom. Kot so dejali nekdanji udeleženci odprave, so morali pred potovanjem do razbitin podpisati več izjav, v katerih je bila trikrat omenjena možnost, da bodo med potovanjem umrli. Strokovnjaki pa izpostavljajo, da podmornica najverjetneje sploh ni imela varnostnih certifikatov.

icon-expand Podmornica Titan FOTO: AP Slaba dva dneva po izginotju podmornice Titan, ki je na posebnih ekspedicijah do Titanikovih razbitin več let prevažala premožne, strokovnjaki izpostavljajo, da ta glede na pridobljene dokumente sploh ni bila dovolj varna oziroma ni izpolnjevala vseh varnostnih ukrepov. Za oceno, kaj se je sicer zgodilo s plovilom, je še prezgodaj, ob tem dodajajo. Preden je podmornica krenila na večkilometrsko pot pod vodno gladino, so jo sicer pregledali, prav tako je izpolnjevala vse standardne postopke za potop. A pojavljajo se pomisleki, če je izpolnjevala industrijske varnostne standarde, piše Guardian. Ameriški časnik New York Times je namreč v torek objavil pet let staro pismo, v katerem so vodilni v industriji na področju podvodnih plovil izpostavili, da so pri razvoju Titana opazili možne "katastrofalne" težave. Pismo so takrat naslovili na izvršnega direktorja in ustanovitelja podjetja OceanGate Stockona Rusha, ki je trenutno med pogrešanimi na Titanu. Brez certifikata – je res šlo za eksperiment? 'Sproti se učijo ... svari gredo narobe' Družba za pomorsko tehnologijo, ki jo sestavljajo oceanski inženirji, tehnologi, regulatorji in izobraženci, je v pismu leta 2018 izrazila veliko zaskrbljenost nad razvojem podmornice, pa tudi glede načrtovanih ekspedicij. "OceanGate je sprejel eksperimentalni pristop," so ob tem poudarjali. To je po izginotju podmornice potrdil tudi nekdanji potnik Mike Reiss. Za BBC dejal, da je s podjetjem pod morsko gladino potoval trikrat. "Sproti se učijo ... stvari gredo narobe. Skoraj vedno smo izgubili komunikacijo," je komentiral. Povedal je še, da vsi potniki pred potopom podpišejo izjavo, ki trikrat omenja možnost, da bodo umrli. Potnikom so ob tem pojasnjena vsa možna tveganja. icon-expand Iskanje izginule podmornice Titan FOTO: Profimedia A če se vnemo na pismo iz leta 2018, v katerem je bilo izpostavljenih še več varnostnih pomislekov. Družba za pomorsko tehnologijo je bila namreč kritična tudi do izdaje certifikata za plovbo Titana, saj da ga verjetno ne bodo pridobili neodvisno. Nazadnje se je izkazalo, da plovilo certifikata sploh nima. Med izgradnjo podmornice je podjetje sicer oglaševalo, da bo pridobilo certifikat vodilne klasifikacijske družbe za podmorsko industrijo, neodvisne organizacije DNV. V primeru plovil, kot je Titan, družba preverja, če so ta v skladu z mednarodno priznanimi pravili. To stori z več inšpekcijskimi nadzori med samo gradnjo in po njej. A kot se je pozneje izkazalo, tega podjetje ni storilo. Zaradi pomislekov o varnosti podmornice so leta 2018 odpustili nekdanjega direktorja podvodnih odprav pri podjetju OpenGate Davida Lochridga. Ta je zaradi prekinitve delovnega razmerja proti podjetju vložil tožbo. Rush leta 2019: 'Komercialna podindustrija ni zrasla, ker bi izpolnjevala vse predpise' Kot so vodilni pri OceanGatu pojasnili leta 2019, sicer podmornica dosega standarde, a da certifikata niso pridobili, saj da je za večino nesreč kriv operater in ne sama podmornica. Podjetje je v zapisu izpostavilo, da bi lahko postopek pridobitve certifikata upočasnil razvoj podmornice in zaviral inovacije. Rush je nekoliko pozneje v letu 2019 dejal, da "komercialna podindustrija ni zrasla zaradi tega, ker bi izpolnjevala vse predpise". Ali je podmornica od takrat pridobila katerega izmed certifikatov, ni jasno. Se je pa na potop z njo leta 2022 odpravil novinar ameriškega CBS, ki je poročal, da "te poskusne ladje ni odobril nihče". PREBERI ŠE Iskanje podmornice: na območju, kjer je izginila, zaznali pokajoče zvoke Podjetje in odvetnik se na vprašanja tiskovne agencije Reuters in britanskega Guardiana glede certifikatov in izpolnjevanja varnostnih predpisov nista želela odzvati. Zakaj podmornice še ni nazaj? Poleg varnostnih certifikatov se strokovnjaki na področju podmorske tehnologije te dni sprašujejo tudi, kaj je šlo pri zadnjem potopu Titana lahko narobe. Ob tem izpostavljajo tri možne scenarije. Najboljši od njih je, da je Titan med potopom izgubil moč, a da se bo zaradi domnevno vgrajenega varnostnega sistema počasi vrnil na površje. Drugi scenarij je nekoliko slabši. V primeru, da Titan nima vgrajenega varnostnega sistema, ki bi mu pomagal ob vrnitvi na površje, bi lahko podmornica ob morebitni izgubi moči končala na dnu oceana. Najslabši možni scenarij pa je, da je podmornica utrpela okvaro tlačnega ohišja. V tem primeru obstaja možnost implozije. Gre za proces, obraten eksploziji, pri katerem se telo sesede samo vase. Še ena možnost izginotja je morebiten požar na krovu podmornice, kar bi lahko ogrozilo elektronske sisteme vozila, med drugim naprave, ki se uporabljajo za navigacijo in nadzor plovila.