Je bilo naše Sonce dvojček? Bi bil lahko 'Planet 9' eden skritih planetov v našem Osončju?

Zvezde nastajajo iz oblakov prahu in plina v vesolju. Pred razpršitvijo se ne oblikujejo same, ampak v skupkih. Tako je tudi z izgubljenimi "sestrinimi" zvezdami Sonca, pa tudi z njegovo teoretizirano spremljevalko, zvezdo podobne mase. 'Drugo sonce' bi zdaj lahko bilo kjerkoli na Mlečni cesti, saj se je med potjo odcepilo od Sonca.

Kje so dokazi za 'drugo sonce'?

Dokazi za 'drugo sonce' so v Oortovem oblaku, kroglasti lupini ledenih predmetov v zunanjem Osončju. Domnevajo, da je sestavljen iz naplavin, ki so ostale od nastanka Osončja, vendar se zdi, da je preveč predmetov. Šele ko v model vstavimo 'drugo sonce', postane oblak Oort tako gost, kot ga opazimo danes. "Binarni sistemi so pri zajemanju predmetov veliko učinkovitejši kot enojne zvezde," je dejal Loeb. "Če bi se Ortov oblak oblikoval, kot ga vidimo, bi to pomenilo, da je Sonce v resnici imelo spremljevalca podobne mase, ki se je izgubil, preden je Sonce zapustilo svoj rojstni skupek."To je ključno, ker so predmeti v Oortovem oblaku – na primer kometi – morda prinesli vodo na naš planet. "Predmeti v zunanjem Oortovem oblaku so lahko igrali pomembno vlogo v zgodovini Zemlje, na primer da so morda dovajali vodo na Zemljo in povzročili izumrtje dinozavrov," je dejal Siraj. Kar pa je pri teoriji 'drugega sonca' resnično navdušujoče, so posledice za 'Planet 9'.

Kaj je 'Planet 9'?

'Planet 9' je domnevno super Zemlja – planet, približno 5- do 15-krat večji od Zemlje, ki je bil prvič teoretiziran leta 2016. 'Planet 9' verjetno ne bi obstajal, ker bi Sončev sistem težko zbral dovolj materiala na takšni razdalji od Sonca, da bi oblikoval planet, ki bi bil večji od Zemlje. Zato so si astronomi izmislili nekatere še bolj noro zveneče teorije o tem, kaj bi pravzaprav lahko bil opazovani učinek 'Planeta 9'. Ena od Loebovih in Sirajevih drugih teorij je, da je v našem Sončevem sistemu prvotna črna luknja. Druga pa je ta nova teorija 'drugega sonca'. Teorija napoveduje, da se lahko v zunanjem Osončju skriva več kot samo en dodaten planet. Poleg tega, da bi izboljšali možnosti za zajetje velikega planeta, bi moralo 'drugo sonce' v teoriji pomagati pripeljati več predmetov v zunanje Osončje. "Naš novi model napoveduje, da bi moralo biti več predmetov s podobno orbitalno usmeritvijo kot 'Planet 9'," je dejal Loeb.