Je nebo nad rdečim planetom prestrelil 3I/ATLAS?

Nasin rover Perseverance, ki zbira informacije na Marsu, je v svoj objektiv ujel nenavaden prizor. Na nebu nad rdečim planetom je namreč posnel svetlobno črto, ki bi lahko bila medzvezdni komet 3I/ATLAS.

Nasin rover Perseverance je nad Marsom ujel nekaj nenavadnega. Kot je sporočila portal Space.com, je namreč desna navigacijska kamera roverja v soboto posnela svetlobno črto, ki časovno sovpada s trenutkom, ko naj bi se rdečemu planetu približal medzvezdni komet 3I/ATLAS. Ne Nasa ne Laboratorij za reaktivni pogon, ki je zgradil rover in ga upravlja, sicer nista potrdila, da fotografija tudi dejansko prikazuje komet. Je pa ameriška vesoljska agencija v eni od preteklih izjav sporočila, da so za opazovanje tretjega znanega medzvezdnega kometa namenili tudi Perseverance.

Je pa Loeb poudaril, da fotografije morda vendarle ne prikazujejo kometa. "Če slike kamere predstavljajo posamezne posnetke z osvetlitvenim časom pod 3,28 sekunde, potem svetlost in kotna dolžina opazovanega vira pomenita, da ne gre za 3I/ATLAS. V tem primeru bi lahko bil vir veliko bližje kameri – tako da bi se lahko razmazal v podolgovato sliko z manjšo prostorsko velikostjo in manjšo hitrostjo," je dejal.

Na družbenih omrežjih so se medtem pojavila tudi ugibanja, da fotografija v resnici prikazuje vesoljsko plovilo nezemeljskega izvora, vendar se znanstveniki s tem ne strinjajo. A kot pojasnjuje Avi Loeb iz Centra za astrofiziko, je valjasti videz predmeta nastal zaradi "integracijskega časa, uporabljenega za izdelavo slike navigacijske kamere". "Posnetek je sestavljen iz več slik, ki so nastale v skupnem časovnem intervalu približno 10 minut," je dodal.

Komet 3I/ATLAS FOTO: Sky Radar icon-expand