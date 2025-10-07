Je nebo nad rdečim planetom prestrelil 3I/ATLAS?

Nasin rover Perseverance je nad Marsom ujel nekaj nenavadnega. Kot je sporočila portal Space.com, je namreč desna navigacijska kamera roverja v soboto posnela svetlobno črto, ki časovno sovpada s trenutkom, ko naj bi se rdečemu planetu približal medzvezdni komet 3I/ATLAS.
Ne Nasa ne Laboratorij za reaktivni pogon, ki je zgradil rover in ga upravlja, sicer nista potrdila, da fotografija tudi dejansko prikazuje komet. Je pa ameriška vesoljska agencija v eni od preteklih izjav sporočila, da so za opazovanje tretjega znanega medzvezdnega kometa namenili tudi Perseverance.
Je pa Loeb poudaril, da fotografije morda vendarle ne prikazujejo kometa. "Če slike kamere predstavljajo posamezne posnetke z osvetlitvenim časom pod 3,28 sekunde, potem svetlost in kotna dolžina opazovanega vira pomenita, da ne gre za 3I/ATLAS. V tem primeru bi lahko bil vir veliko bližje kameri – tako da bi se lahko razmazal v podolgovato sliko z manjšo prostorsko velikostjo in manjšo hitrostjo," je dejal.
Na družbenih omrežjih so se medtem pojavila tudi ugibanja, da fotografija v resnici prikazuje vesoljsko plovilo nezemeljskega izvora, vendar se znanstveniki s tem ne strinjajo. A kot pojasnjuje Avi Loeb iz Centra za astrofiziko, je valjasti videz predmeta nastal zaradi "integracijskega časa, uporabljenega za izdelavo slike navigacijske kamere". "Posnetek je sestavljen iz več slik, ki so nastale v skupnem časovnem intervalu približno 10 minut," je dodal.
3I/ATLAS se trenutno prebija mimo Marsa, najbližje Rdečemu planetu pa je bil, ko se mu je 3. oktobra približal na 30 milijonov kilometrov.
ESA je pred tem napovedala tudi, da bo za opazovanje medzvezdnega kometa, ko bo ta letel mimo planeta, uporabila vesoljska plovila Mars Express in ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Nasa je medtem uporabila tudi vesoljski teleskop Hubble in vesoljski teleskop James Webb, s katerima je želela posneti osupljive slike kometa in preučiti njegovo sestavo.
