Za varnostne razdalje skrbi robotski pes, roboti pa že prevzemajo diplome namesto študentov

Epidemija koronavirusne bolezni je dala zagon robotski tehnologiji. Zaradi bojazni pred okužbami roboti strežejo v restavracijah, preverjajo temperaturo in nošenje mask, starejšim v domovih pomagajo vzdrževati stike s svojci. V Singapurju varnostno razdaljo v parkih pomaga vzdrževati robotski pes, v Kolumbiji in na Japonskem namesto študentov roboti prevzemajo njihove diplome. Na Danskem pa so razvili prvega robota, ki jemlje brise za ugotavljanje okužbe s covid-19. Mnogi pa opozarjajo na to, da bi lahko roboti odnesli kar nekaj delovnih mest.