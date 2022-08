Je voda na Zemljo prišla iz asteroidov?

Japonski znanstveniki z vzorcev, ki so jih pridobili iz asteroida Ryugu, sklepajo, da so vodo na Zemljo prinesli asteroidi z zunanjih robov sončnega sistema. "Hlapljivi in z organskimi snovmi bogati asteroidi tipa C so bili morda eden od glavnih virov vode na Zemlji," so zapisali. Vseeno so opozorili, da ti asteroidi verjetno niso bili edini vir, ki je zaslužen za vodo na našem planetu.

Strokovnjaki so vzorce pridobili iz skupno 5,4 gramov kamenja in prahu, ki jim ga je po šestletni misiji z asteroida Ryugu dostavila vesoljska sonda Hayabusa-2, poroča medij France24. "Delci Ryugu so nedvomno med najbolj čistimi materiali sončnega sistema, ki so na voljo za laboratorijske študije, in tekoče preiskave teh dragocenih vzorcev bodo zagotovo razširile naše razumevanje zgodnjih procesov sončnega sistema," so sporočili raziskovalci. icon-expand Japonska sonda je materiale iz asteroida Ryugu na Zemljo dostavila leta 2020, kar je šest let po začetku vesoljske misije. FOTO: Jaxa Gre za velik napredek pri raziskovanju o nastanku vode na našem planetu, saj so organski delci, ki so jih našli v asteroidu, najverjetneje zaslužni za nastanek vode. Znanstveniki vseeno dodajajo, da je "dostava hlapnih snovi (torej organskih snovi in vode) na Zemljo še vedno predmet pomembne razprave". Predvidevajo tudi, da organske spojine iz asteroidov predstavljajo le enega izmed virov, ki so zasluženi za vodo za Zemlji. PREBERI ŠE Japonska sonda uspešno pristala na asteroidu Vesoljska sonda Hayabusa-2 je na raziskovalno pot do asteroida Ryugu - ki se nahaja približno 300 km stran od Zemlje - odšla leta 2014, na Zemljo pa se je z vzorci vrnila kleta 2020.