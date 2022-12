Zaključek misije na Marsu: 'To je morda zadnja fotografija, ki jo lahko pošljem'

Nasa je v sredo sporočila, da kontrolorji misije niso mogli vzpostaviti stika z modulom InSight, "zaradi česar so sklepali, da je sončnim baterijam vesoljskega plovila zmanjkalo energije". Dodali so, da bodo še naprej poskušali ujeti signal, čeprav je nadaljnja komunikacija malo verjetna.

Modul je z Zemljo nazadnje komuniciral 15. decembra. Pri agenciji so po navedbah dpa že pred tem povedali, da je ekipa misije InSight pričakovala, da bo do decembra "postal nefunkcionalen", saj so njegove sončne celice proizvajale vedno manj energije, ker se je na njih nabiral prah.

Ameriška vesoljska agencija je novico objavila na Twitter in ob fotografiji med drugim zapisala: "Imam zelo malo energije. To je morda zadnja fotografija, ki jo lahko pošljem. Vendar ne skrbite: moj čas tukaj je bil produktiven in miren. Hvala, ker ste bili z mano".