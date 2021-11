Jutri najdaljši skoraj popoln Lunin mrk v več kot 500 letih

Rdeča Luna

Fenomen rdeče Luna se zgodi zato, ker se sončna svetloba, kljub temu da jo neposredno blokira Zemlja oziroma njena senca, lomi okoli našega planeta in potuje skozi naše ozračje. Zemljino ozračje filtrira krajše, modre valovne dolžine svetlobe in dopušča rdeče in oranžne valovne dolžine, so zapisali pri Nasi. Ko te rdeče in oranžne valovne dolžine preidejo skozi Zemljino atmosfero, nadaljujejo do Lune in jo nato obarvajo v značilni rdeče-oranžni barvi.