Jutro prineslo popolni lunin mrk, pri nas vidna le prva faza

To jutro smo bili priča popolnemu luninem mrku, ki se je začel ob zori, a žal ne pri nas, saj je bila na našem nebu vidna le prva faza mrka, saj je bila Luna popolnoma zasenčena ravno takrat, ko je zašla in je vzšlo Sonce.

To pomeni, da se je ves čas trajanja popolne faze povečevala dnevna svetloba, zato je bilo težko videti lunin bakreni disk nizko nad osvetljenim zahodno-jugozahodnim obzorjem. Tokrat smo bili priča prvemu popolnemu luninemu mrku po januarju leta 2019. Hkrati je bil to edini letošnji lunin mrk, ki je viden iz Slovenije. Če ste ga ujeli v svoj objektiv, nam lahko posredujete svojo fotografijo.

Zavod Cosmolab je za vse, ki niso ravno jutranje osebe, pripravil posnetek in objavil sekvence luninega mrka na 5 minut.

Lunin mrk nastane, ko so Sonce, Luna in Zemlja poravnani v ravni črti in je Zemlja na sredini. Nastane le ob polni Luni. V času luninega mrka se svetloba od Lune ne more odbijati, ker je Luna v senci Zemlje. Nekaj Sončeve svetlobe pa se odbije od Zemljinega ozračja, zato je Luna še vedno delno vidna v rdečih odtenkih.

icon-expand Vse faze popolnega Luninega mrka, kot so jih v objektiv ujeli na nebu nad Kalifornijo.

Pri nas Luna zašla tik pred fazo popolnega mrka Luna je okoli 4.30 ure začela vstopati v Zemljino senco (takrat je tudi začela postajati rdečkaste barve). Ta faza je trajala do približno 5.30, nato pa je naš satelit zašel in za nas se je opazovanje mrka zaključilo. Več sreče imajo tokrat Američani, saj so si lahko ogledali celotni spektakel, ki je trajal skupaj 84 minut.

FOTO: AP

Tokratni popolni lunin mrk je bil za opazovalce še nekoliko bolj privlačen, saj so si lahko ogledovali mrk krvave super Lune. Najlepše so mrk lahko opazovali v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike, v večjem delu Atlantskega oceana in v jugovzhodnem delu Tihega oceana. Super Luna je pojav, ko je Luna videti večja kot običajno. Izraz se nanaša na oddaljenost Lune od Zemlje in ga je leta 1979 prvi skoval astrolog Richard Nolle. Vsaka polna ali nova luna, ki je znotraj 90 odstotkov perigeja – njenega najbližjega približevanja Zemlji – velja za super Luno.