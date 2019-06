Kaj bi se zgodilo, če bi komarji izumrli?

Izumrtje komarjev bi pomenilo, da bi iz ekosistema izginilo 3,500 različnih vrst – toliko je namreč različnih vrst komarjev, ki so bili do zdaj identificirani. Od teh več tisoč vrst jih je 200 takšnih, ki pijejo človeško kri, tri vrste (Anopheles, Culex in Aedes) pa predstavljajo še večjo nevarnost zaradi prenašanja bolezni, kot sta malarija in rumena mrzlica.

Boj proti komarjem sicer ni novodoben problem. Na svetu so ti nadležni krvosesi že več kot 100 milijonov let in so postali pomemben del prehranske verige. Če bi znanstveniki našli način, da se trajno znebimo komarjev, bi to imelo opazne posledice za okolje. V arktični tundri so nekatere vrste komarjev ključen prehranski vir za ptice, ki čez leto migrirajo. V primeru, da bi popolnoma izginili, bi to pomenilo, da bi se število teh ptic lahko prepolovilo.