Kaj, če bi namesto vas vaš dom pospravil robot?

Si predstavljate, da bi v vašem stanovanju posesal, pomil tla, pobrisal kuhinjske pulte in pomil stranišče kar robot? Startup podjetje iz San Francisca ponuja prav to – robota, ki za 30 dolarjev oziroma okoli 26 evrov opravi rutinska hišna opravila. Storitev so uporabnikom ponudili pred mesecem dni in poročajo o že več kot 50 zadovoljnih uporabnikih v mestu.