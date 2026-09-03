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Znanost in tehnologija

Kaj, če bi namesto vas vaš dom pospravil robot?

San Francisco, 03. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
Robot

Si predstavljate, da bi v vašem stanovanju posesal, pomil tla, pobrisal kuhinjske pulte in pomil stranišče kar robot? Startup podjetje iz San Francisca ponuja prav to – robota, ki za 30 dolarjev oziroma okoli 26 evrov opravi rutinska hišna opravila. Storitev so uporabnikom ponudili pred mesecem dni in poročajo o že več kot 50 zadovoljnih uporabnikih v mestu.

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