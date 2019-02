Kaj je Apple naredil (narobe) v 2018

Apple je letos nehal deliti statistiko prodaje svojih pametnih telefonov. Pojavlja se vedno več informacij, ki namigujejo, da njihova prodaja iPhonov konstantno pada, česar pri Applu ne želijo oznanjati.

Najnovejša analitična ugibanja trdijo, da je prodaja iPhonov letos padla še za deset odstotkov. Čeprav Applovi prihodki iz leta v leto še vedno strmo naraščajo, je vedno manjše zanimanje za iPhone, ki predstavlja več kot polovico Applovih prihodkov, za ameriškega velikana skrb vzbujajoče. Zanimanje pada ... Letos predstavljeni modeli iPhone XS, XS Max in XR so se vsi odrezali pod pričakovanji. Eden od razlogov je nedvomno visoka cena. "Dostopni" XR je s ceno, ki pri nas pri uradnih ponudnikih znaša skoraj devetsto evrov, daleč od ugodnega. Zanimanje naj bi v prihodnosti sicer najbolj padlo pri modelu XS Max.

Novi Applovi izdelki FOTO: AP

iPhoni so bolj kot kadarkoli postali luksuzna naprava, ki si jo lahko privošči vedno manj ljudi. Z višanjem cen lahko preprečijo padec prihodkov, a se pojavi dvom, da se to na dolgi rok ne bo izšlo. Pri Applu so večkrat dokazali, da so sposobni izdelovati vrhunske pametne naprave: dodelan operacijski sistem, vrhunska kakovost izdelave, prvorazredna strojna moč, odlična kamera. Težava je, da lahko podobno uporabniško izkušnjo dobimo tudi na nekaj let starem iPhonu; strojna moč nekaj generacij starejšega "pametnjakoviča" bo več kot dovolj za vsakodnevna opravila – če Apple telefona ne bo upočasnil zaradi "stare baterije", seveda. Tudi program cenejše zamenjave baterije, ki ga je Apple uvedel kot "opravičilo" za upočasnitev starejših iPhonov, naj bi imel velik vpliv na padec prihodkov. Veliko uporabnikov se je tako namesto za nov pregrešno drag telefon odločilo za ugodno zamenjavo baterije, ki je konkretno osvežila starajoči iPhone. Povprečen uporabnik, ki nima neverjetno debele denarnice, se bo tankim robovom, nadgrajeni kameri in prepoznavi obraza lahko odpovedal. To je očitno tudi iz podatka, da je prodaja starejših modelov presegla pričakovanja. Razlogov za nadgradnjo je relativno malo, medtem ko megalomanska cena odganja tudi tiste, ki jih je najnovejša "napravica" premamila.

Hkrati je nezanemarljiv vpliv konkurence, ki se bori za svoj tržni delež. Včasih je Apple veljal za edinega proizvajalca prestižnih mobilnih naprav, medtem ko je zdaj tudi "androidni" del trga usvojil uporabo kovine in stekla ter se priučil privlačnega oblikovanja. Tako lahko uporabniki, ki prisegajo na najboljšo kakovost izdelave, to danes najdejo tudi pri telefonih z androidom – in to za precej manj denarja. Za primerjavo: Samsungov lanski paradni konj, Galaxy S9, je bil ob izidu skoraj tristo evrov cenejši od takrat aktualnega iPhona, oba pa sta ponujala prvovrstno uporabniško izkušnjo.

Apple je bil vedno prestižna znamka in videti je, da se bo to le še krepilo. Ga lahko sčasoma tudi pokoplje? Apple ni edini, ki konstantno dviguje svoje cene. Trg pametnih telefonov se ohlaja in višanje cen je postala že skorajda uveljavljena praksa. Hkrati s hitrim razvojem tehnologije tudi cenejši pametni telefoni postajajo vedno bolj privlačna odločitev. In tega se mora bati Apple, ki več kot polovico svojih prihodkov dobi od prodaje iPhonov. Apple je bil vedno prestižna znamka in videti je, da se bo to le še krepilo. Vprašanje, vredno diskusije, pa je, ali jih lahko sčasoma to tudi pokoplje.