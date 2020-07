Kaj je bil vzrok za včerajšnja močna neurja s točo?

Sreda se je marsikje v severni in osrednji Sloveniji končala na najslabši možen način. Pojavljali so se močni nalivi in sunki vetra, klestila je tudi toča, ki je ponekod presegala velikost oreha. Burno dogajanje se je začelo malo po 18. uri, ko nas je iznad Avstrije nad Slovenske Gorice pomaknil močnejši nevihtni sistem. Istočasno so v Avstriji že nastajale nove močne nevihte, ki so se nato s severozahodnim višinskim vetrom pomikale nad Slovenijo, hkrati pa so nad nami nastajale nove.

V večernih urah je bilo težišče nevihtnega dogajanja nad Koroško in osrednjo Slovenijo, kjer je zaradi obnavljanja nevihtnih oblakov in njihovega počasnega pomikanja ponekod padla tudi večja količina dežja in toče. Največ padavin je zabeležila postaja Jeronim v občini Vransko (63,5 mm). Sledijo Brnik (61 mm), Litija (43,3 mm), Ratitovec (40,7 mm), Jelendol (33,3 mm), Mežica (31,8 mm) in Velenje (30,5 mm). Gre za podatke iz samodejnih meteoroloških postaj Agencije za okolje. Na manjših območjih je bilo lahko padavin tudi še precej več, medtem ko marsikje v južni in zahodni Sloveniji ni padla niti kaplja dežja. FOTO: Arso Vzrok za krajevna neurja je bila hladna fronta, ki se je čez Srednjo Evropo pomikala proti vzhodu in je pozno popoldne s svojim obrobjem dosegla tudi naše kraje. Zaradi vpliva fronte je nad našimi kraji prisotno vetrovno striženje, ki je skupaj z veliko pregretostjo ozračja glavni krivec za burno vremensko dogajanje. O vetrovnem striženju govorimo, ko veter z višino spreminja smer in hitrost, zato se lahko nevihte nad istimi območji zadržujejo in obnavljajo dalj časa. S prihodom fronte se je včeraj veter pri tleh obračal na vzhodno smer, višje pa je pihal zmeren zahodni do severozahodni veter, kar je bil pravi recept za močna neurja. Toča je bila močna, pojavila se je na več lokacijah. FOTO: Arso Tudi danes in jutri lahko pričakujemo nastanek krajevnih neviht, ki pa jih bo precej manj kot včeraj, hkrati pa bodo te omejene bolj kot ne le na hribovite predele zahodne in severne Slovenije. Spet več nevihtnega dogajanja bomo deležni v nedeljo in ponedeljek, ko nas bo od zahoda dosegel vpliv nove fronte. Do vključno nedelje bomo po nižinah večjega dela države vsak dan izmerili malo nad 30 stopinj Celzija, v prvi polovici prihodnjega tedna pa nas čaka občutnejša ohladitev.