Kaj je 'situs inversus'?

Za redko anatomsko posebnost, imenovano situs inversus, številni ljudje sploh ne vedo – dokler je ne odkrijejo povsem po naključju. Tako je bilo tudi pri pokojni igralki Catherine O'Hara, ki je za zrcalno razporeditev svojih organov izvedela šele ob rutinskem pregledu.

Ko je bil njen sin še v vrtcu, je morala opraviti testiranje za tuberkulozo. Ena od preiskav je bil elektrokardiogram. "Medicinska sestra je šla stran in se vrnila in rekla, da potrebuje drugo napravo," se je spominjala igralka. Zaradi nejasnih izvidov so ji nato slikali še prsni koš.

Rezultati so zdravnike presenetili. "Zdravnik naju je poklical in rekel, ti si prva, ki sem jo spoznal s tem. Sploh ne vem, kako se imenuje, ker ne želim vedeti. Nekaj podobnega kardio inverza, pa dekstrokardija in še nekaj inverza ... Na poti domov sem razmišljala, ali moji sorojenci vedo, kje so njihova srca," je povedala Catherine O'Hara.

Po besedah izr. prof. dr. Katje Prokšelj s Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana bolniki pogosto nimajo nobenih težav, zato za svoje stanje izvejo šele ob ultrazvočni ali rentgenski preiskavi. Ob tem pojasnjuje razliko med posameznimi oblikami: "Lahko je preslikano samo srce, temu rečemo dekstrokardia, se pravi izolirano samo ena napaka, pri popolnem situs inversusu imamo pa torej ne samo prsne, ampak tudi trebušne organe preslikane."

Situs inversus naj bi imel tudi španski pevec Enrique Iglesias. Najhitreje pa to anatomsko posebnost odkrijejo pri ljudeh, ki imajo pridružene zdravstvene težave. "Najpogostejše prirojene napake so srčne. Se pa lahko okvari tudi sistem migetalk predvsem v dihalih, pa tudi v prebavilih," opozarja izr. prof. dr. Prokšelj.

Posebno tveganje predstavlja dejstvo, da zdravniki pri bolnikih, ki ne vedo za zrcalno razporeditev organov ali nanjo ne opozorijo, težje postavijo druge diagnoze. "Na primer, če imamo vnetje slepiča, ki je pogosta zadeva in ima značilno klinično sliko, se pri takih bolnikih – ker je na drugi strani – kaže čisto drugače in lahko diagnozo spregledamo," pojasnjuje.

Pri nekaterih ljudeh dekstrokardia ali situs inversus ostaneta neodkrita večino ali celo vse življenje. V posameznih primerih se posebnost razkrije šele ob obdukciji. "Se je že zgodilo, da so po 50., 60. letu prišli z dekstrokardio, se pravi s srcem na desni in z obrnjenimi organi, pa še zraven tudi s precej zapleteno srčno napako," dodaja kardiologinja.

S situs inversus se rodi približno eden na 10.000 otrok. Natančen vzrok za nastanek te redke anatomske posebnosti pa za zdaj še ni povsem jasen.