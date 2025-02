'Kaj slovenska policija počenja v Bratislavi?'

Na več spletnih platformah je gnev kometatorjev sprožil znani uporabnik, ki je v eni izmed računalniških geografskih iger zamenjal Slovenijo in Slovaško. "Je to enako? Prekleto," se je pridušal, ko je skušal na zemljevidu umestiti policijsko postajo. Komentatorji so mu očitali, da se vede kot Američan, ki mu je evropska geografija španska vas. Prepričani so, da bi moral bolje poznati bližnje države, glede na to, da je Nemec.