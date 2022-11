Kaj so rona, kveta, ronto in kvekto? 'S širitvijo sveta potrebujemo nove besede'

Hitri napredki v znanosti in tehnologiji, z njima pa obsežno shranjevanje podatkov na svetovni splet in pametne telefone pomeni, da je s prostorom treba razširiti tudi izraze, ki se uporabljajo za merjenje teže in velikosti. Zato so se znanstveniki v Parizu dogovorili, da bodo metričnemu sistemu prvič v tem stoletju dodali nove enote - rono, kveto, ronta in kvekta.

icon-expand Maso elektrona sedaj lahko enačimo z enim rontogramom, en bajt podatkov na mobilnem telefonu pa poveča maso telefona za en kvektogram FOTO: Shutterstock Petkovo srečanje znanstvenikov v Parizu se je končalo z odločitvijo, da bodo v metrični svetovni sistem dodali dve novi merski enoti. "V zadnjih tridesetih letih se je podatkovna sfera eksponentno povečala, podatkovni znanstveniki pa so zato spoznali, da jim primanjkuje besed s katerimi bi opisali obseg shranjevanja. Gre za probleme prihodnosti," je po sprejemu odločitve pojasnil vodja meroslovja v britanskem Nacionalnem fizikalnem laboratoriju Richard Brown. Znanstvenik je tudi predlagal imena in velikost novih štirih enot. Gre za rono (ang. ronna), ki j sestavlja 27 ničel, še nekoliko večjo kveto (ang. quetta), ki je še za tri ničle večja ter njuni sorodni enoti - ronta (ang. ronto) in kvekta (quecto), kjer se 27 oziroma 30 ničel postavi za decimalno vejico. Prvi dve bosta pomagali pri opisu večje količine podatkov in razdalj, na primer pri raziskovanju vesolja, manjši pa bosta uporabni pri kvantni fiziki in fiziki delcev. Rona in kvekta sta največji do sedaj sprejeti enoti, ronto in kvekto pa najmanjši. Brown je ob tem dejal, da bodo novi izrazi znanstvenikom močno olajšali opisovanje že odkritih stvari. Elektron ima ... en rontogram! Maso elektrona sedaj lahko enačimo z enim rontogramom, en bajt podatkov na mobilnem telefonu pa poveča maso telefona za en kvektogram. Če se pomaknemo še k večjim enotam - Jupiter tehta dva kvetagrame, do sedaj pa smo odkrili le za premer enega ronametra vesolja. icon-expand Znanstvenik je zaključil, da s širitvijo sveta potrebujemo nove besede. FOTO: Shutterstock Kako pa se je Brown odločil za imena enot? Kot je pojasnil za AP, niso bila naključna. "Prva črka predpon je morala biti še neuporabljena. Ostali sta le črki r in q," je opisal. Dodal je še, da je pri poimenovanju večjih enot sledil zgledu, da se morata končati s črko a, manjše pa s črko o. "S širitvijo sveta potrebujemo nove besede," je zaključil. Konference mednarodnega urada za uteži in mere zunaj Pariza se je v petek udeležilo več deset uradnikov iz 64 različnih držav. Srečanje sicer poteka vsaka štiri leta, v preteklosti pa so uradniki že večkrat dopolnili svetovni metrični sistem (SI). Zadnje so bile sprejete leta 1991.