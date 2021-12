Kaj vse omogoča virtualna resničnost?

"S pomočjo produktov, ki jih razvijamo in aplikacije, ki bo ena od prvih, ki bo omogočala, da si za uporabo nagrajen in spodbuja zdrav življenjski stil, bomo skušali uporabniku približati virtualni svet," je dejal Kalin in pojasnil, da bodo posamezniki s pomočjo virtualne resničnosti trening lahko opravili kjerkoli. Poleg tega si posameznik lahko izbere svojega trenerja in naredi poljuben trening, pa naj bo to tek, veslanje ali fitnes. "Vse skupaj delaš s pomočjo igrifikacije, torej na zabaven način," je dodal.

Virtualna resničnost ne omogoča zgolj nevarnih športov in vsega, kar je v resničnem svetu prepovedano. Že zdaj se s pridom uporablja v zahtevnih tehničnih in kirurških operacijah - predvsem pa videoigrah. "Vse, kar je danes že omogočeno na internetu in preko socialnih omrežij, se postopoma seli v virtualni svet. Mi pa želimo svoje produkte ponuditi v virtualnem svetu, da bo posameznik lahko s svojim avatarjem opravljal treninge," je dejal Rudolf Leban, s podjetja Fit & Beat.

Ekipa 24UR je v objektiv ujela tudi enega od ambasadorjev projekta Benjamina Adamiča, ki je profesionalni bodybuilder in med drugim tekmuje na tekmovanju MuscleMania. "On uporablja očala za tako imenovano mešano resničnost, kar pomeni, da hkrati vidi tako realni svet kot digitalnega v interakciji," je dejal Mladen Ljubišić, razvijalec tehnologije. "Če bi to bilo to na primer pri vas doma, bi ga lahko skozi ta očala spremljali in videli kako pravilno izvesti vadbo," je dodal.