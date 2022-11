Kako bi bila videti vojna v vesolju? 'Življenje, kot ga poznamo, bi se končalo'

Najverjetneje bi se najprej napadlo satelite, so razpravljali višji vojaški voditelji na konferenci v Sydneyju. Napadi na satelite bi lahko vodili v izpad GPS sistema, električnega omrežja in vplivali na vojaške operacije. Razstreljeni sateliti in njihovi delčki bi lahko popadali na zemljino površje, pri tem pa poškodovali ljudi, v vesolju nenadzorovano plavajoča tehnologija bi lahko poškodovala več vesoljskih plovil, med drugimi tudi Mednarodno vesoljsko postajo.

"Ne želim biti dramatična, ampak čeprav bojev ne bomo gledali s prostimi očmi, jih bomo zagotovo občutili na lastni koži," je komentirala direktorica osebja ameriških vesoljskih sil Nina Armagno. Obenem so omenili, da bi ravno oddaljenost bojev postala privlačna za sile, ki bi na tak način želele povečati svojo vojaško (pre)moč, piše Guardian.

'Kitajska in Rusija uničevanja povsem zmožni'

Strokovnjaki varnosti v vesolju tudi menijo, da sta dve izmed močnejših velesil nad planetom, Rusija in Kitajska, povsem zmožni uničevanja satelitov. Ob tem je poveljnica Armagno spomnila na lanski incident, ko je Rusija uničila svoj satelit. "To razumemo kot sporočilo, česa so zmožni," je dodala.

Tudi Kitajska odprto kaže svojo moč vesoljske tehnologije. Spomnili so na incident leta 2007, ko je tudi ta vzhodnoazijska država razstrelila svoj satelit. Dotaknili so se tudi nedavnih kitajskih izstrelitev, pri katerih država po uspešni zapustitvi planeta, t. i. hrbta rakete ne nadzoruje več, delci pa nato nenadzorovano padejo nazaj na površje.