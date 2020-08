Bi v na novo odkritih grebenih Marsa lahko obstajalo življenje?

Fotografije, ki so bile posnete 27. aprila, na dan, ko je bilo na Marsu enakonočje in se je tam začela pomlad, prikazujejo številne zanimive geološke značilnosti Marsa. V enem od kraterjev so tako posneli velika, črna sipinska polja, ki so bila na nekaterih mestih prekrita z ledom. Prav tako so bili z ledom prekriti številni grebeni, ki so jih odkrili v središču kraterja. Znanstveniki zdaj raziskujejo povezavo med ledom in temi grebeni. Bi tam lahko našli sledi življenja?

Pet možnih scenarijev o obstoju življenja na Marsu

Revija Forbes medtem piše o petih možnih scenarijih o obstoju oziroma nastanku življenja na Marsu. Pri tem se, kot so zapisali, opirajo na vsa dozdajšnja dognanja znanstvenikov o tem planetu.

1. Življenje na Marsu nikoli ni obstajalo.

Čeprav so tam vsi potrebni elementi, da bi se lahko razvilo življenje, nikoli ni prišlo do takšnih okoliščin, da bi se to dejansko tudi zgodilo. To je najbolj konservativno stališče, ki temelji na tem, da ne moremo govoriti o življenju na Marsu, dokler za to nimamo neizpodbitnih dokazov.

2. Na Marsu je že bilo življenje, a je izumrlo.

Znanstveniki so odkrili, da je Mars v preteklosti imel debelejšo atmosfero, podobno Zemljini, in da je zato življenje na rdečem planetu nekoč že lahko obstajalo. Nato pa so se okoliščine spremenile in bi vsa živa bitja na Marsu lahko izumrla. Če bi znanstveniki v kamninah odkrili fosile, bi lahko potrdili to hipotezo.

3. Življenje na Marsu je obstajalo že nekoč in še vedno obstaja.

To je najbolj optimističen in še vedno mogoč scenarij. Življenje se je razvilo, ko so bile razmere za to bolj ugodne, ob spremembi Marsove atmosfere pa so pod njegovim površjem še vedno ostala živa bitja, ki bi lahko bila v nekakšnem mirujočem, zamrznjenem stanju.

4. Na Marsu življenje ni obstajalo, dokler ga tja pred milijoni let ni prineslo z Zemlje.

To naj bi se zgodilo pred 65 milijoni let, ko naj bi se na Zemlji zgodil veliki trk z drugim nebesnim telesom, ki naj bi povzročil tudi izumrtje dinozavrov. Ob tem je številne koščke z Zemljinega površja odneslo v vesolje, z njimi pa tudi nekaj drobnih organizmov, ki bi lahko pristali na Marsu in se tam naprej razvijali.

5. Naše raziskovanje vesolja je prineslo življenje na Mars.

Tega scenarija se znanstveniki najbolj bojijo. Zakaj? Skrbi jih namreč, da bi morda lahko obstajala kakšna oblika življenja na drugem planetu, vendar bi ljudje s svojim poseganjem v ta prostor poskrbeli za njegovo hitro izumrtje. To je tudi razlog, da so znanstveniki, ki se ukvarjajo s proučevanjem morebitnega življenja v vesolju, tako previdni. Z raznimi misijami, ki jih pošiljamo v vesolje, pa obstaja verjetnost, da smo na ta način 'umetno' že prinesli tudi življenje na Mars.