Kako podaljšati življenjsko dobo baterije vašega telefona?

Čeprav litij-ionska tehnologija premaga druge vrste baterij, ko gre za dolgo življenjsko dobo, to ne pomeni, da bo trajala večno. Življenjska doba baterije vašega telefona se z leti gotovo poslabša. Običajno zdržijo približno 500 ciklov polnjenja ali od dve do tri leta, preden njihova zmogljivost močno pade, piše Independent. Številni telefone po tem času že zamenjajo, če pa ste med tistimi, ki si želite, da bi še podaljšali njihovo življenjsko dobo, lahko z nekaj preprostimi triki pridobite nekaj časa.

Tehnološki svetovalec James Bore za Independent pojasnjuje, kaj lahko storimo, da bi naša baterija trajala čim dlje. Prva stvar, ki jo morate storiti, je, da nehate biti obsedeni s tem, da napolnite telefon do polne zmogljivosti. Napaka je tudi, če telefon za vsak slučaj, ko je že dolgo napolnjen, puščate priklopljen. To dolgoročno ni najboljše za baterijo, vzdrževanje napolnjenosti baterije med 20 in 80 odstotki je bolj koristno za življenjsko dobo baterije. Večina novih telefonov ima zdaj že vgrajene sisteme za upravljanje baterije, ki vam lahko pomagajo. Če na primer odprete razdelek polnjenje in zdravje baterije v iPhonu, boste videli možnost vklopa optimiziranega polnjenja baterije. Telefon upošteva vašo dnevno uporabo in rutino polnjenja, da ugotovi, kdaj mora dejansko preseči 80 odstotkov zmogljivosti. Modeli Android pa imajo podobno funkcijo prilagodljivega polnjenja. Poleg tega ima veliko mobilnih telefonov lasten indikator zdravja baterije, ki ocenjuje trenutno energijsko zmogljivost baterije telefona.

Pomen temperature

Temperatura ima prav tako ključno vlogo, saj lahko vročina in ekstremen mraz privedeta do degradacije elektrode. Zaradi tega odsvetuje uporabo vaše naprave med polnjenjem, saj to ustvarja prekomerno toploto. Podobno ni dobra ideja, če telefon postavite pod blazino ali odejo, saj ga boste s tem dodatno segreli, poleg tega obstaja nevarnost požara.

Uporabljajte originalni polnilec

Strokovnjaki svarijo tudi pred uporabo super hitrih polnilnikov. Medtem ko hitro polnjenje ponuja udobje, je pogosta uporaba lahko škodljiva. Najbolje je, da uporabljate polnilnike, ki jih priporoča proizvajalec vašega telefona, tudi če so dražji od možnosti drugih blagovnih znamk. Izogibati pa se je treba zelo poceni nestandardnim polnilnikom, saj lahko oddajajo nestabilen tok ali napetost in predstavljajo tveganje pregrevanja.