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Znanost in tehnologija

Kako poletno toploto shraniti za zimo?

Ljubljana, 10. 08. 2026 11.36 pred 4 urami 2 min branja 12

Avtor:
STA D.L.
Poletna vročina

V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, so pojasnili.

Energijske geokonstrukcije so geotehnične konstrukcije, kot so predori, temeljne plošče, piloti, nasipi in druge konstrukcije v stiku s tlemi, opremljene s sistemi za izmenjavo toplote. Na račun toplotne kapacitete tal ti sistemi omogočajo shranjevanje presežne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo, ko se pojavi potreba po ogrevanju, so v zavodu navedli v sporočilu za javnost.

V geotehnične konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Toploto se s pomočjo toplotne črpalke prenese tja, kjer se jo potrebuje.

Shema delovanja energijske geokonstrukcije
Shema delovanja energijske geokonstrukcije
FOTO: Zavod za gradbeništvo

Ker so energijske geokonstrukcije že v stiku s tlemi, je vanje med gradnjo razmeroma preprosto vgraditi sistem za izmenjavo toplote. Če se rešitev predvidi pravočasno, ni potrebno dodatno vrtanje globokih geosond, so izpostavili v zavodu.

Ker je velik del stroška takšnih sistemov povezan ravno z vrtanjem, so geotehnične konstrukcije po mnenju Stanislava Lenarta iz zavoda za gradbeništvo zanimiva alternativa. "Med gradnjo lahko vanje vgradimo sistem za izmenjavo toplote brez dodatnih vrtin in tako bistveno zmanjšamo investicijske stroške," je pojasnil.

Lenart je obenem ocenil, da je potencial za to tehnologijo v Sloveniji velik, saj so v državi razmeroma ugodne geološke razmere, veliko pa je tudi novogradenj, temeljenih na pilotih, ter objektov, pri katerih so gradbene jame zaščitene s pilotnimi stenami.

V zavodu so ob tem izpostavili, da tovrstna tehnologija ni univerzalna rešitev za vsak objekt. Sistem je treba namreč natančno dimenzionirati, poznati lastnosti tal ter oceniti vpliv temperaturnih sprememb na konstrukcijo in okoliška tla.

"Njuno segrevanje in ohlajanje lahko namreč vplivata na nosilnost in deformacije tal ter na gibanje vode v njih," so zapisali.

Energijske geokonstrukcije se v številnih evropskih državah uporabljajo že več kot dvajset let, zlasti pri poslovnih stavbah, stanovanjskih soseskah in predorih, so še navedli.

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KOMENTARJI12

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mio56
10. 08. 2026 15.42
Zakaj bi zelel imet poletno vrocino se pozimi? Used se na letalo in pejd v tople kraje…ne pa da nas vseh teroriziras s svojimi zeljami!!
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+1
1 0
ELIASMOD
10. 08. 2026 15.35
Haha , ne se hecat, in nategovat ljudi... Muserca nas bo hladila v prihodnje.. krasta
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+1
1 0
libido
10. 08. 2026 15.29
V skrinjo, zamrznt in jo pozimi odtalit...valjda bo delovalo...😵‍💫
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+1
1 0
tali?ni tom
10. 08. 2026 15.12
zadeva je stara in nekako neuporabna! za eno bajto denimo je potreben bazen večkratne velikosti bajte,izoliran v nulo,ker drugače je vse brez haska! nekak ni ekonomsko izvedljivo,čeprav rešitev ni slaba! in je izvedljiva,vendar ekonomija je vmes! se pa poletna energija že milijone let shranjuje čisto naravno! v les! ta se da lepo potem uporabiti in ni neke hude obremenitve okolja,razen famozni mp delci! ki pa jih bo trenutno etna nabruhala za najmanj 50 zim v evropi!
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0 0
grumf
10. 08. 2026 15.05
Uf, roi pa najbrž 53 let...
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0 0
Banion
10. 08. 2026 14.28
ni neka pogruntavšna. pred mnogimi leti smo še študenje strojništva ob pivu zračunali kolkšen bazen poleti ogrete vode bi rabil za ogrevanje pozimi. takrat sose ravno pojavili sončni kolektorji.
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+2
2 0
Eurojackpot
10. 08. 2026 14.17
Vprašajte, kaj je imela pred 40 leti v mislih Violeta Bulc (ko so ji dali štipendijo za študij v Kaliforniji) s tistim ogromnim stalno vrtečim krožnikom. Naši eletro-prfoksi je niso razumeli, Američanom pa se je zdela noro zanimiva ideja.
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+1
1 0
Evridik
10. 08. 2026 13.52
V uporabo viškov , česarkoli že , bo moral človek v prihodnosti vložiti ves svoj možganski potencial .
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+2
2 0
kuzapazi5
10. 08. 2026 13.33
Jao, vsaj tiho bi bili, če se to v Evropi dela že 20 let. Jaz sem mislil, kaj so zdaj naši izumili, pol preberem, sem moral pa na wc ...
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+2
2 0
kinimod
10. 08. 2026 13.29
Vročina škodi tem Ljubljančanom....
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+3
3 0
Anion6anion
10. 08. 2026 13.13
Jaz že leta poleti zbiram vroč zrak v vreče in jih postavim v zamrzovalnik. Uporabim pa v zimskem času. To je tako uporabno in okolju prijazno kot domislica laydre z pritrjenim pokrovčkom na plastenki.
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+13
14 1
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