Kako resna so grozilna elektronska sporočila, kako se zaščititi?

Zastrašujoča sporočila vsiljene pošte, v katerih pošiljatelji prejemnikom grozijo, da jim bo razneslo bombo, če ne bodo plačali. Izsiljevanje za denar v zameno za informacijo, kdo namerava ugrabiti družinskega člana, nacionalistične grožnje, grožnje z objavo videoposnetkov, fotografij in osebnih podatkov, je le nekaj primerov, ki po elektronski pošti trenutno strašijo in razburjajo Avstrijce.

Ali so izsiljevalska sporočila že dosegla in razburila slovenske prejemnike? S SI-CERTA, nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost, so nam sporočili, da prijav z vsebino različice sporočil z bombo ali ugrabitvijo, še nismo prejeli.

Sicer pa so v preteklem letu zabeležili približno 300 prijav, v katerih goljufi trdijo, da so računalnik uporabnika okužili z virusom, ki naj bi uporabnika preko kamere posnel pri masturbiranju, prav tako pa naj bi pridobil podatke o njegovih kontaktih na družabnih omrežjih."Uporabniku so dali na voljo nekaj časa za nakazilo določenega zneska v eni izmed kriptovalut, drugače bodo posnetek poslali vsem njegovim kontaktom. Velikokrat je sporočilo vsebovalo tudi tudi geslo, ki so ga pošiljatelji najverjetneje pridobili v eni izmed javno objavljenih ukradenih baz podatkov različnih spletnih storitev. V največ primerih je šlo za geslo, ki so ga uporabniki uporabljali za LinkedIn," so razložili s SI-CERTA.

Se pa v zadnjem času pojavljajo druge izpeljanke podobnih izsiljevalskih sporočil, ki vsebujejo grožnjo z bombo, ugrabitvijo, razkritjem osebnih podatkov, fotografij in podobno, so dodali.

Kaj storiti, če dobimo grozilno elektronsko pošto?

Iskalnik na spletni strani https://haveibeenpwned.com/ uporabnikom omogoča, da preverijo, če se njihov elektronski naslov morda nahaja v kateri izmed zlorabljenih baz podatkov, priporočajo s SI-CERTA; "Uporabnikom, ki prejmejo sporočilo, ki vsebujejo geslo, svetujemo, da ga povsod – za vse storitve – kjer so ga uporabljali, nemudoma zamenjajo. Pri tem je potrebno upoštevati pravila močnega gesla, pri čemer priporočamo, da se za različne spletne storitve uporablja unikatno geslo."

Uporabniki naj taka sporočila obravnavajo kot vsako drugo nezaželeno pošto. Če pa niso prepričani v legitimnost groženj, lahko sporočila posredujejo na naslov za prijave cert@cert.si, v analizo, še svetujejo s SI-CERTA.

Ste poskrbeli za varno geslo?

Za vse uporabniške račune enako geslo, ime svojega otroka, hišnega ljubljenčka, zaporedne številke 123, datumi rojstva družinskih članov … Zveni znano? Na spletni strani Varni na internetu opozarjajo, da so taka gesla neustrezna in zelo slabo ščitijo vašo zasebnost in podatke: "Tovrstna gesla goljufom ne predstavljajo prav hude ovire, da se prikradejo do vaše e-pošte, spletne banke, poslovnih skrivnosti in drugih vam pomembnih podatkov, ki jih hranite na vaših elektronskih napravah. Hkrati pa vas lahko hitro postavijo v vlogo lahke tarče in žrtve spletnega kriminala, ki ji nekdo lahko zašifrira datoteke na računalniku, dostopa do osebnih fotografij, prevzame identiteto na družbenem omrežju, razpolaga z denarjem na PayPal računu ali vas izsiljuje za denar."