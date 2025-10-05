Kako (tudi) slovenski znanstveniki pred izumrtjem rešujejo največjo školjko v Sredozemlju?

Nekoč se je školjka bohotila na morskem dnu, potem pa je udarila skrivnostna morska epidemija, ki je pomorila skoraj vse osebke. Usoda karizmatičnih velikanov je tako danes v rokah znanosti. Znanstveniki so v iskanju živih leščurjev podrobno preiskali 200 kilometrov obale, 100 dni potapljanja so namenili spremljanju, sodelovalo je več kot 60 znanstvenikov iz vseh sredozemskih držav. Rezultat pa: v zaščitena morska območja jim je uspelo preseliti približno 50 odraslih osebkov.

Na sedežu NIB v Piranu so predstavili rezlutate evropskega projekta LIFE PINNA, tekma s časom raziskovalcev in raziskovalk za rešitev velikega sredozemskega mehkužca – simbolne vrste, ki jo ogrožata epidemija in podnebna kriza. O tem je nastal tudi dokumentarni film. Znanstveniki pripovedujejo o štirih letih prizadevanj za rešitev velikega leščurja, največje školjke v Sredozemskem morju.

icon-expand FOTO: Marco Colombo Triton

icon-expand FOTO: Marco Colombo Triton

icon-expand FOTO: Marco Colombo Triton

icon-expand FOTO: Marco Colombo Triton





Reševanja leščurja v projektu LIFE PINNA icon-picture-layer-2 1 / 4

Slovenski in italijanski biologi so položili temelje za rešitev pred izumrtjem velikega leščurja ali Pinna nobilis, karizmatične vrste, ki je bila do leta 2016 štela na tisoče primerkov, vendar je bila v zadnjem desetletju prizadeta zaradi epidemije, ki jo je povzročilo več dejavnikov in ki je zdesetkala njene populacije. Danes je vrsta tako redka, da znanstveniki danes celo opažanja potapljačev sprejemajo z zadržkom. Prepoznavanje te vrste otežuje vse večja prisotnost vrste Pinna rudis, podobne subtropske školjke, ki se širi po Sredozemskem morja, katere širjenje pospešujeta globalno segrevanje in prihod tujerodnih živali prek Sueškega prekopa.

icon-expand FOTO: LIFE Pinna

icon-expand FOTO: LIFE Pinna

icon-expand FOTO: LIFE Pinna

icon-expand FOTO: LIFE Pinna





Reševanje leščurjev v laboratoriju icon-picture-layer-2 1 / 4

V Sloveniji našli 36 živih leščurjev

V projektu sta sodelovali Italija in Slovenija, in sicer štiri italijanske regije (Ligurija, Sardinija, Furlanija - Julijska krajina in Toskana) ter ena slovenska (Obalno-kraška). Skupaj so na zbiralnikih ličink našli 81 mladih osebkov, od tega kar 57 v Sloveniji. V Sloveniji so poleg tega našli še 36 v naravi živečih primerkov, in sicer med aktivnostmi monitoringa, nekatere izmed teh pa so našli naši sodelavci in partnerji. Pomemben del podatkov smo pridobili tudi s pomočjo javnosti, prek akcij občanske znanosti, predvsem na območju Italije. Tu je potrebno omeniti, da je večina teh osebkov žal poginila, ugotovitve projekta strne dr. Valentina Pitacco, raziskovalka iz Morske biološke postaje Piran NIB.

icon-expand FOTO: Ana Fortič NIB Slovenija

icon-expand FOTO: Ana Fortič NIB Slovenija

Reševanje leščurjev v Sloveniji icon-picture-layer-2 1 / 2

Kako je potekalo reševanje?

Z začasnim gojenjem v ujetništvu so raziskovalci dosegli oploditev in razvoj ličink do stopnje, ki pri tej vrsti doslej še ni bila dosežena. Ker je bil projekt LIFE PINNA zasnovan za ponovitev v drugih okoljih, so raziskovalci razvili operativne protokole za vse faze, od spremljanja do gojenja in ponovne uvedbe v naravo. To je le ena od zapuščin projekta.

icon-expand FOTO: LIFE Pinna

icon-expand FOTO: LIFE Pinna

icon-expand FOTO: LIFE Pinna



Reševanje leščurjev v Sredozemlju icon-picture-layer-2 1 / 3

Problema so se v projektu lotili celostno in z različnih vidikov. Razvili smo neinvazivne metode za vzorčenje genetskega materiala, s katerimi smo lahko prepoznali osebke, najbolj odporne proti okužbam in zato najprimernejše za razmnoževanje. Hkrati smo ves čas spremljali prisotnost parazita na območjih, kjer je bilo predvideno presajanje osebkov. Pripravili smo protokole za kontrolirano razmnoževanje v laboratoriju ter izvedli več poskusov oploditve. Optimizirali smo protokole za transport in presajanje živih primerkov nazaj v morje, na zaščitena območja. Poleg tega smo v okviru občanske znanosti iskali žive osebke in širili ozaveščenost o problemu, opisuje dr. Pitacco. V projektu je sodeloval en slovenski partner, Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo. Skupaj z italijanskim partnerjem Shoreline so bili odgovorni predvsem za postavljanje zbiralnikov ličink, gojenje mladih osebkov v akvariju ter njihovo kasnejšo preselitev v morje: "Na ta način smo lahko ocenjevali letni razmnoževalni potencial v Tržaškem zalivu ter pridobili mlade primerke, ki smo jih nadalje gojili v laboratoriju in v morju, ob upoštevanju ukrepov za krepitev in zaščito osebkov. Pred začetkom projekta je bil Tržaški zaliv eno redkih območij, ki ga epidemija še ni močno prizadela, zato smo upali, da bomo prav tu našli največ mladih primerkov, kar se je delno potrdilo, a številke niso bile tako visoke kot bi želeli," pripoveduje.

A zakaj je tako pomembno, da to vrsto zaščitimo?