Kako so 'preveč vplivni amaterji' skoraj zavozili 80-milijardno podjetje

Zamere, užaljenost, amaterstvo. S temi in podobnimi opisi je tehnološko področje pospremilo 4-dnevno telenovelo, ki se je, skoraj, končala s propadom najbolj vročega tehnološkega podjetja ta hip. V središču je bil Sam Altman, prvo ime podjetja OpenAI, ki stoji za aplikacijo ChatGPT s 100 milijoni tedenskih uporabnikov. V petek odpuščen in nekaj dni zatem že zaposlen pri Microsoftu se, kot kaže, vrača v OpenAI, ki ima nov nadzorni odbor. Vmes so imenovali dva začasna direktorja, z odhodom je zagrozilo 700 od 770 zaposlenih.

Štirje dnevi, tri zamenjave direktorjev, ena zamenjava nadzornega odbora, odstop glavnega inženirja Ilye Sutskeverja iz upravnega odbora, za konec pa nič kaj spektakularen povratek Altmana in Grega Brockmana, soustanovitelja podjetja OpenAI. "Tresla se je gora, rodila se je miš," dodaja Marko Robnik Šikonja, profesor na področju umetne inteligence na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. "Sam Altman in ekipa, ki ga podpira, je dovolj znan in elokventen, da je zaželen v marsikaterem podjetju. Microsoft zaradi tega seveda ne bo prekinil sodelovanja z OpenAI. Idejni oče velikih jezikovnih modelov in vodilni znanstvenik OpenAI, Ilya Sutskever, se tudi zdi pomemben za OpenAI ali pa ga bodo z veseljem zaposlili kje drugje."

Zdi se, kot da je vse po starem, a ni. OpenAI se s potezo menjave vodstva, ki nosi očiten podpis Microsoftovega šefa Satye Nadelle, odmika od svojega osnovnega poslanstva. Podjetje je bil ustanovljeno leta 2015 kot neprofitna organizacija z namenom raziskovati in razvijati tehnologijo velikih jezikovnih modelov, ki naj bo najprej varna, odgovorna in transparentna. "Ne bi me presenetilo, če bi bil v ozadju spor med akademiki in kapitalisti. Prvi bi nekaj raziskovali, drugi bi pa novo tehnologijo kar čim prej pretvorili v denar. Veliko denarja. Microsoft, ki je 49-odstotni lastnik OpenAI, natančno ve, kaj hoče in potrebuje, akademiki morda malce manj. Zavedati se morajo tudi, da v resnici vse teče na Microsoftovi infrastrukturi," dogajanje zadnjih dni komentira Matjaž Klančar, urednik Monitorja.

OpenAI brez Microsofta ne more obstajati, kar je verjetno tudi vzrok, da se podjetje vse bolj preusmerja v profitno organizacijo. Sutskever, ki je po mnenju večine glavni akter pri poskusu zamenjave Altmana, je tudi tisti, ki najglasneje nasprotuje (pre)hitremu napredku in nadgradnji storitev širši populaciji. Sam vse glasneje opozarja na varnostna tveganja, povezana s preveč zmogljivimi modeli umetne inteligence, ki jih razvijajo v OpenAI. Ne glede na vsa opozorila akademskega sveta je nova smer očitno začrtana, ugled podjetja pa načet. "Kar so si privoščili pri OpenAI, je amatersko. Kar koli so že hoteli narediti, naredili so predvsem veliko škode. Lahko govorimo o podjetju ali pa o neprofitni organizaciji, a zavedati se moramo, da so za njo ljudje, ki imajo svoje interese, željo po moči ali dokazovanju. In tako pride do takšnih situacij," razvoj dogodkov komentira Andraž Tori, član uprave Outbrain.

Dogodki, primerni za filmski scenarij Časovnica zadnjih dni se za mnoge bere kot telenovela. Začelo se je s z nepričakovano, celo šokantno odpustitvijo izvršnega direktorja Altmana pozno v petek, 17. novembra, sledil je Brockman, ki je napovedal, da protestno odstopa. Kmalu so za začasno izvršno direktorico imenovali direktorico tehnologije (CTO) Miro Murati, nadzorni odbor pa je Altmanovo razrešnico pospremil s pojasnilom, da čudežni deček Silicijeve doline ni bil "dosledno iskren" v komunikaciji, neposrečeno utemeljitvijo, ki je sprožila val špekulacij.

Marko Grobelnik, raziskovalec umetne inteligence na Institutu Jožef Stefan, razvoj dogodkov opisuje kot kaotičen: "Dobil sem vtis, da je odločalo nekaj nezrelih ljudi s preveč moči in da svojih odločitev niso dobro premislili. To je bil cirkus, ki so ga izvedli zelo amatersko. V tem kaosu je moral posredovati šef Microsofta Satya Nadella, saj so v ozadju ogromne investicije in slej kot prej bi se v podjetju OpenAI zgodilo, kar se je minuli konec tedna." Nadella je zaradi odločitve "besnel", še posebej, ker so ga obvestili le nekaj minut, preden so javno razkrili Altmanovo slovo. V soboto je nato razkril, da bo Altman vodja novega oddelka za umetno inteligenco. Do nedelje je bila Muratijeva zamenjana z Emmettom Shearom, soustanoviteljem Twitcha. V ponedeljek je skoraj celotno osebje OpenAI v odprtem pismu odboru zagrozilo, da bo odstopilo in se pridružilo novi Microsoftovi ekipi, če se Altman ne vrne v podjetje. Na tej točki so se v boj vmešali drugi tehnološki giganti, kot sta Nvidia in Salesforce, ki so se podali v boj za zaposlene. Shear je začel groziti, da bo odstopil, če odbor ne pojasni vzrokov za Altmanovo odpustitev.

V torek se je Sam Altman za svojo vrnitev spet začel pogajati z upravnim odborom. V sredo so na različnih računih prek družbenega omrežja X sporočili, da se Altman vrača ter da OpenAI odslej vodi novi začasni odbor, kamor bodo najbrž povabili tudi slednjega, ki je na družbenem omrežju sporočil: "Obožujem OpenAI in vse, kar sem naredil v zadnjih dneh, je bilo v duhu ohranitve te ekipe in njene misije. Ko sem se odločil, da se pridružim Microsoftu, je bilo jasno, da je to najboljša pot zame in ekipo. Z novim odborom in s podporo Satye se veselim vrnitve v OpenAI in nadaljnje gradnje našega močnega partnerstva z Microsoftom."

