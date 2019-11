Kako udobje jahte prenesti na letalo?

Inovacije in prestiž. Oboje so v Dubaju postavili na ogled na letalskem šovu. Če so se v zraku pomerila električna letala, so na tleh proizvajalci merili moči v tem, kdo bo najbolje zadovoljil apetite bogatih po udobju v zraku. Si predstavljate, da na letalu, namesto da med sedeži komaj najdete prostor za svoje noge, uživate kot na sončni ploščadi jahte? To pa še ni vse. Razkrili so tudi, kakšna oblačila bodo nosili "vesoljski turisti".