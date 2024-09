Kako varne so aplikacije za sporočanje?

Vas je skrbela zasebnost? Ste preverili, ali vaša aplikacija ponuja zadostno zaščito? V dobi, ko so vdori podatkov in kibernetske grožnje vse pogostejši, so to vprašanja, ki si jih je treba zastaviti. Predpostavka, da bodo naša sporočila ostala zasebna, je nekaj, kar mnogi jemljemo kot samoumevno.

Šifriranje od konca do konca

Šifriranje od konca do konca (angleško end-to-end encryption ali E2EE) je način varovanja komunikacije, pri katerem lahko sporočila berejo le uporabniki, ki komunicirajo. Sporočilo, ki ga pošljete, je v vaši napravi šifrirano in dešifrirano šele, ko doseže prejemnika. Nihče drug – niti ponudnik storitev – ne more prebrati šifriranih sporočil, ko potujejo med napravami.

Varnost šifriranja je v veliki meri odvisna od tega, kako dobro je implementirano. Pri pravilni izvedbi je to ena najvarnejših metod za zaščito podatkov. Vendar je moč E2EE odvisna od uporabljenih kriptografskih algoritmov, varnega ravnanja s ključi in celovitosti programske opreme.

V središču E2EE so kriptografski algoritmi. To so zapletene matematične formule, ki sporočila z navadnim besedilom pretvorijo v neberljivo šifrirano besedilo.

Previdno s ključi

Eden najbolj kritičnih vidikov E2EE je upravljanje ključev. Ključi za šifriranje in dešifriranje sporočil se običajno ustvarijo v uporabnikovi napravi. Ti morajo biti varni, da ohranite zasebnost komunikacije.

Lahko so shranjeni na uporabnikovi napravi ali v varnih enklavah. To so specializirana območja strojne opreme, zasnovana za zaščito občutljivih podatkov. V idealnem primeru so ključi shranjeni samo v napravah uporabnikov in se ne prenesejo na strežnik ali oblak. Tako – tudi če so strežniki ponudnika storitev ogroženi – sporočila ostanejo zaščitena. Ključi, potrebni za njihovo dešifriranje, namreč niso dostopni.

So odprtokodne rešitve res bolj varne

Odprtokodna programska oprema se oglašuje kot varnejša alternativa, ker je njena izvorna koda javno dostopna, kar omogoča vsakomur, da jo pregleda in izboljša. Primer tega je Signal. Toda ta preglednost odpira pomembna vprašanja o legitimnosti programske opreme, ki je v naši napravi. Ali je ta res zgrajena iz odprto dostopne kode? Kako ste lahko prepričani, da se binarna datoteka, ki ste jo namestili, natančno ujema z izvorno kodo?

Zaupanja vredni razvijalci digitalno podpišejo končne različice svoje programske opreme in tako zagotovijo, da je tisto, kar prenesete, res uradna verzija. Orodja za preverjanje vam omogočajo potrditev, da ta ni bila spremenjena.

Koncept ponovljivih zgradb to zaupanje še krepi. Ponovljiva zgradba omogoča vsakomur, da vzame izvorno kodo in ustvari dvojiško datoteko; ta je enaka tisti, ki so jo ustvarili razvijalci. Če se rezultati ujemajo, ste lahko prepričani, da je programska oprema zakonita in ni bila spremenjena.

Če pa ste še vedno v skrbeh, lahko sami sestavite programsko opremo. To zahteva tehnično znanje in zaupanje, da je izvorna koda varna in brez stranskih vrat.

Vprašanje praktičnosti

Medtem ko odprtokodna programska oprema ponuja večjo preglednost, predstavlja tudi praktične izzive. Ali imate čas in motivacijo za izdelavo programske opreme? To je lahko zapleten in dolgotrajen postopek, ki zahteva za povprečnega uporabnika skoraj neizvedljivo raven predanosti.

Še večji izziv je imeti čas, motivacijo in znanje, da preberete in razumete izvorno kodo. Odprtokodni projekti so lahko veliki in zapleteni. Razumevanje vsakega dela zahteva strokovno znanje. Za večino ljudi je to prezahtevno.

Privatne, zaprtokodne rešitve

Pri zaprtokodnih aplikacijah za sporočanje, kot je WhatsApp, je največji izziv preglednost. Pri takšnih sistemih javnost ali neodvisni strokovnjaki ne morejo pregledati notranjega delovanje sistema.

Tu v bistvu stavite na ugled podjetja. Toda kako veste, ali je njihova implementacija E2EE resnično varna? Kakšen je postopek generiranja ključev in, kar je še pomembneje, kdo jih ima? V idealnem scenariju bi morali biti ustvarjeni in shranjeni le na uporabnikovi napravi, kar bi zagotovilo, da niti podjetje ne bi moglo dostopati do sporočil.