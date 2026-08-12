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Znanost in tehnologija

Kako varno opazovati sončev mrk z domačimi predmeti?

Ljubljana, 12. 08. 2026 17.34 pred 9 urami 2 min branja 20

Avtor:
L.M.
Očala za opazovanje sončnega mrka

Če vam ni uspelo pravočasno dobiti posebnih očal, lahko sončev mrk še vedno varno opazujete, vendar nikakor ne glejte neposredno v Sonce. Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih načinov opazovanja s predmeti, ki jih najdemo skoraj v vsakem gospodinjstvu.

Danes bo v Sloveniji in delu Evrope mogoče opazovati sončev mrk. Ker so posebna očala za opazovanje mrka marsikje razprodana, spletna naročila pa jih zaradi velikega povpraševanja morda niso dostavila pravočasno, strokovnjaki opozarjajo, da je treba poiskati varne alternative.

Najpomembnejše pravilo je, da v Sonce nikoli ne gledamo neposredno brez ustrezne zaščite. Navadna sončna očala ali temna zaščitna očala niso primerna, saj ne zagotavljajo zadostne zaščite pred ultravijoličnim sevanjem in lahko povzročijo resne poškodbe vida.

Eden najpreprostejših načinov je izdelava projekcijske naprave z luknjico. V kos kartona naredimo majhno luknjico, nato pa ga držimo med Soncem in belim papirjem, pri tem pa smo s hrbtom obrnjeni proti Soncu. Na papirju se bo pojavila majhna projekcija Sonca, na kateri bo mogoče spremljati tudi potek mrka.

Sončni mrk
Sončni mrk
FOTO: AP

Podoben učinek lahko dosežemo s kuhinjskim cedilom. Če ga držimo tako, da Sonce sveti skozenj, na list papirja pod njim nastane več majhnih podob Sonca. Oftalmolog David Jones iz Royal Cornwall Hospitals Trust je za BBC povedal, da je to njegov najljubši način opazovanja mrka, saj lahko naenkrat dobimo več deset oziroma sto projekcij Sonca.

Še ena možnost je opazovalnik iz kartonaste škatle, denimo prazne škatle kosmičev. Na eni strani škatle naredimo majhno odprtino in jo prekrijemo z aluminijasto folijo, v katero naredimo drobno luknjico. Na drugi strani pripravimo površino iz belega papirja. Ko smo s hrbtom obrnjeni proti Soncu, svetloba skozi luknjico ustvari njegovo projekcijo na papirju v notranjosti škatle.

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Strokovnjaki obenem odsvetujejo opazovanje mrka z mobilnim telefonom. NASA opozarja, da je za fotografiranje delno zakritega Sonca potreben poseben sončni filter. Neposredno usmerjanje telefona proti Soncu lahko poškoduje njegov slikovni senzor, še posebej če uporabljamo dodatne povečevalne leče.

Ne glede na izbrani način pa velja osnovno pravilo: v Sonce ne glejte neposredno.

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KOMENTARJI20

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Plešemo
12. 08. 2026 20.10
To ni nč če je mrk ni sonca
Odgovori
+2
2 0
boslo
12. 08. 2026 20.27
Tak kot v nedeljo ni šole
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
12. 08. 2026 20.05
Je že mimo,vabljeni čez 80 let.
Odgovori
+3
3 0
Minifa
12. 08. 2026 18.42
Šlosarške špegle in šlosarski varilni ščit ))) ostalo pa ni primerno..
Odgovori
+9
9 0
exdetektiv
12. 08. 2026 18.27
kaj je že bil ali še bo ta mrk ?
Odgovori
+3
4 1
kryptix
12. 08. 2026 18.30
Čez eno uro.... Vtipkaj NASA na YT če nisi opremljen.
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
12. 08. 2026 19.07
Pri vas bo jutri.
Odgovori
+2
2 0
Hihitalec
12. 08. 2026 18.16
Gledaje skozi CD je fajn metoda
Odgovori
+1
3 2
1ddenis1
12. 08. 2026 18.53
dobra metoda za slepoto ja
Odgovori
+0
1 1
Sandokkan
12. 08. 2026 18.08
2-3 soncna ocala in bo.
Odgovori
-5
3 8
kryptix
12. 08. 2026 18.24
Ali pa čisto malo zamižiš ane ravno dovolj da vidiš
Odgovori
+3
3 0
Agent Provokator
12. 08. 2026 18.00
Naši tastari so vzeli kos razbitega stekla in ga držali nad svečo, dokler se niso na steklu nabrale saje. S tem so gledali Sonce in nihče ni oslepel.!
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-1
6 7
kryptix
12. 08. 2026 18.11
So že prej bili napol slepi tako da ni bilo neke razlike. No probaj pa poročaj jutri
Odgovori
+1
5 4
Fluxx
12. 08. 2026 18.11
Še danes imaš polne čakalnice takih patronov, ki se držijo starih šeg in navad.
Odgovori
+4
7 3
flojdi
12. 08. 2026 17.58
??zakaj neki naj gledam ta mrk
Odgovori
+2
4 2
gullit
12. 08. 2026 17.46
Ali pa potem z malo zamude vse stokrat pogledaš. Ni se za igrati. Posledice pridejo kasneje, ne takoj, baje. Bo pa zanimivo utrinke pogledati nekje zunaj, ko ne bo vroče toliko, noč bo jasna. Uživajte!
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+6
6 0
cipek
12. 08. 2026 17.53
Po 150 letih. Kot prim klimi, lahko jo imaš ali pa ne ...
Odgovori
+1
1 0
Mason666
12. 08. 2026 17.45
Z navadno varilsko šipo lahko varno opazujete mrk
Odgovori
+2
4 2
Fluxx
12. 08. 2026 17.53
Tudi ta mora biti pravi ISO! Vsaj 14ka mora biti da je res varno.
Odgovori
+3
4 1
cipek
12. 08. 2026 17.54
SAMO NE SMEŠ NACILJAT BREZ
Odgovori
+0
1 1
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