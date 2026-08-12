Kako varno opazovati sončev mrk z domačimi predmeti?

Danes bo v Sloveniji in delu Evrope mogoče opazovati sončev mrk. Ker so posebna očala za opazovanje mrka marsikje razprodana, spletna naročila pa jih zaradi velikega povpraševanja morda niso dostavila pravočasno, strokovnjaki opozarjajo, da je treba poiskati varne alternative.
Najpomembnejše pravilo je, da v Sonce nikoli ne gledamo neposredno brez ustrezne zaščite. Navadna sončna očala ali temna zaščitna očala niso primerna, saj ne zagotavljajo zadostne zaščite pred ultravijoličnim sevanjem in lahko povzročijo resne poškodbe vida.
Eden najpreprostejših načinov je izdelava projekcijske naprave z luknjico. V kos kartona naredimo majhno luknjico, nato pa ga držimo med Soncem in belim papirjem, pri tem pa smo s hrbtom obrnjeni proti Soncu. Na papirju se bo pojavila majhna projekcija Sonca, na kateri bo mogoče spremljati tudi potek mrka.
Podoben učinek lahko dosežemo s kuhinjskim cedilom. Če ga držimo tako, da Sonce sveti skozenj, na list papirja pod njim nastane več majhnih podob Sonca. Oftalmolog David Jones iz Royal Cornwall Hospitals Trust je za BBC povedal, da je to njegov najljubši način opazovanja mrka, saj lahko naenkrat dobimo več deset oziroma sto projekcij Sonca.
Še ena možnost je opazovalnik iz kartonaste škatle, denimo prazne škatle kosmičev. Na eni strani škatle naredimo majhno odprtino in jo prekrijemo z aluminijasto folijo, v katero naredimo drobno luknjico. Na drugi strani pripravimo površino iz belega papirja. Ko smo s hrbtom obrnjeni proti Soncu, svetloba skozi luknjico ustvari njegovo projekcijo na papirju v notranjosti škatle.
Strokovnjaki obenem odsvetujejo opazovanje mrka z mobilnim telefonom. NASA opozarja, da je za fotografiranje delno zakritega Sonca potreben poseben sončni filter. Neposredno usmerjanje telefona proti Soncu lahko poškoduje njegov slikovni senzor, še posebej če uporabljamo dodatne povečevalne leče.
Ne glede na izbrani način pa velja osnovno pravilo: v Sonce ne glejte neposredno.
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