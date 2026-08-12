Kako varno opazovati sončev mrk z domačimi predmeti?

Danes bo v Sloveniji in delu Evrope mogoče opazovati sončev mrk. Ker so posebna očala za opazovanje mrka marsikje razprodana, spletna naročila pa jih zaradi velikega povpraševanja morda niso dostavila pravočasno, strokovnjaki opozarjajo, da je treba poiskati varne alternative.

Najpomembnejše pravilo je, da v Sonce nikoli ne gledamo neposredno brez ustrezne zaščite. Navadna sončna očala ali temna zaščitna očala niso primerna, saj ne zagotavljajo zadostne zaščite pred ultravijoličnim sevanjem in lahko povzročijo resne poškodbe vida.

Eden najpreprostejših načinov je izdelava projekcijske naprave z luknjico. V kos kartona naredimo majhno luknjico, nato pa ga držimo med Soncem in belim papirjem, pri tem pa smo s hrbtom obrnjeni proti Soncu. Na papirju se bo pojavila majhna projekcija Sonca, na kateri bo mogoče spremljati tudi potek mrka.