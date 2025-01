Kamera na vhodnih vratih ujela padec in zvok meteorita

Da bi videla in izvedela, kaj se je dogajalo, ko ju ni bilo doma, sta preverila posnetek kamere, ki jo imata na vhodnih vratih pri hišnem zvoncu. Posnetek je razkril, da je nekaj padlo na zid ob hiši in se nato takoj razpočilo in razkadilo. V ozadju se sliši tudi zvok prasketanja.

Zakonca sta se po večernem sprehodu vrnila domov in opazila nenavaden prah in pesek na dvorišču.

O nenavadnem incidentu na domačem dvorišču sta obvestila univerzo v Alberti, kjer so pregledali vzorce ostankov in sedaj potrdili njihov vesoljski izvor.

Ostanke so analizirali in jih uradno registrirali.

Najdene ostanke, ki so jih v ponedeljek tudi uradno registrirali, so poimenovali Charlottetown – po mestu na vzhodu Kanade, kjer je padel, poroča AP.

Meteoriti so sicer kosi vesoljskih kamnin, ki padejo na Zemljo. Po podatkih NASE vsak dan na Zemljo pade več kot 43 ton takih odpadkov, a večina jih pade v morje, zato so primeri, da ostanki padejo na dvorišče in to ujamejo še kamere, izjemno redki.