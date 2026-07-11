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Znanost in tehnologija

Kamere v novih avtomobilih: več varnosti ali poseg v zasebnost?

Ljubljana, 11. 07. 2026 07.11 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
24UR ZVEČER K.H.
Andrej Brglez

Novi avtomobili bodo morali biti opremljeni s sistemi za spremljanje voznikove pozornosti, med njimi tudi kamerami. Medtem ko nekateri opozarjajo na vprašanja zasebnosti, inštruktor varne vožnje poudarja predvsem njihov potencial za zmanjšanje števila prometnih nesreč.

Strokovnjak za mobilnost in avtomobilizem Andrej Brglez je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil, da novi varnostni sistemi v avtomobilih pomenijo ukrep, ki naj bi prispeval k večji prometni varnosti. Kamere so le del širšega paketa sistemov, katerih namen je zmanjšati število prometnih nesreč. "Človek je šibek člen. Več kot 90 odstotkov prometnih nesreč povzročimo ljudje," je opozoril Brglez. 

Po njegovem mnenju so novi sistemi primerljivi z uvedbo varnostnih pasov, ABS- in ESP-sistemov, ki so prav tako sprva naleteli na odpor.

Ocenjuje, da bi lahko v prihodnjem desetletju zaradi širše uporabe teh tehnologij na slovenskih cestah število smrtnih žrtev in težko poškodovanih zmanjšali za od 10 do 20 odstotkov.

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Brglez sicer priznava, da so pomisleki glede zasebnosti razumljivi, a poudarja, da Evropska unija zagotavlja visoko raven varstva osebnih podatkov. "Lahko smo zelo veseli, da smo državljani Evropske unije. Tukaj je zaščita naših pravic in svoboščin na zelo visoki ravni, dejansko med najvišjimi na svetu," je prepričan. 

Spomnil je, da avtomobili že danes zbirajo številne podatke o vožnji: "V vozilih so tudi drugi sistemi, ki beležijo, kaj počnemo – katere gumbe pritiskamo, kam vozimo in kako hitro vozimo."

Po njegovih besedah pa bodo morali proizvajalci še izboljšati uporabniško izkušnjo, saj so nekateri sistemi danes za voznike že precej vsiljivi.

Celoten pogovor z Brglezom si lahko ogledate v priloženem videu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI12

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Magadaskar
11. 07. 2026 08.23
EU vedno bolj v smer severne Koreje, poleg kamer v avtu so uzakonili še špijoniranje za privat sporočili, kljub temu da je večina EU poslancev glasovala proti. Kam mi plujemo?
Odgovori
+3
3 0
Kardinal v Kristusu
11. 07. 2026 08.22
To pomeni, da avta pod 50k ne bo mogoče kupiti. Vsa ta elektronika pa se bo kvarila kot je to v navadi pri nemških avtomobilih. Avtomobilska industrija pod pretvezo varnosti mastno služi z novimi elektronskimi pripomočki - s prodajo in servisi.
Odgovori
+4
4 0
suleol
11. 07. 2026 08.17
to da avto vsakih 10 sekund neki piska bi prej rekel da je nevarnost kot varnost vseeno nismo roboti da bomo glavo in oci samo naravnost drzal
Odgovori
+4
4 0
SDS-NSi-Butale
11. 07. 2026 08.16
Zakaj stroka ne prepriča kravatarjev v Bruslju, da uvede obvezno elektroniko, ki ob delovanju brisalcev in zmanjšane vidljivosti avtomatsko vklopi zasenčene luči. Na cestah je na stotine LED lučkarjev, ki vozijo brez prižganih luči v nalivih, še posebej nevarno za nalet, ker zadnje luči ne gorijo, vozijo se z LED v temnih jutrih...itd...
Odgovori
+3
3 0
agent.brinko
11. 07. 2026 08.08
ni daleč dan ko bodo morale biti obvezno v vsa vozila vgrajene kamere, ki bodo dokazovale kdo je povzročil nesrečo, zlobirale pa bodo zavarovalnice
Odgovori
+2
2 0
Petur
11. 07. 2026 08.08
pa saj policaji že davno delajo na ,,nič,,nnesreč..,
Odgovori
-1
0 1
Ponent
11. 07. 2026 08.06
Že to, da bi rad nekdo odločal o tem kaj bom jaz počel v svoji lastnini in s svojo lastnino je sporno... kamero v avto, da me bo nekdo nadziral v mojem avtu pa narod je zblaznel totalno
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+4
6 2
SDS_je_poden
11. 07. 2026 08.27
Ne razumeš, kako sistem deluje. Preberi si, pa potem pametuj.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
11. 07. 2026 08.02
Že imam ta sistem v avtu in je res dober. Dejansko te pozove, da glej na cesto, ko tega ne počneš. Če vas skrbi zasebnost, ste že vsaj 20 let prepozni, ker vaši mobilni telefoni zbirajo mnogo več podatkov o vas, kot si mislite ali želite.
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-1
2 3
druga Švica
11. 07. 2026 08.01
Vozniki ne gledajo telefonov, ampak vse te ekrane ki so nadomestili fizične gumbe…….
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+6
6 0
Ponent
11. 07. 2026 08.00
Od kod so te tega majstra privlekli? Niti besede ni blo govora o tem kako bi naj to, da te neka kamera snema not v avtu, bilo tako zelo koristno in bi se preprečilo toliko smrti in bla bla bla... najboljše, da si še v wc školjke začnemo kamere montirat za spremljanje porabe iztrebkov... enim je modernizacija malo preveč v glavo stopla
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+4
5 1
kick.your-ass
11. 07. 2026 08.00
Psihopati
Odgovori
+5
5 0
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