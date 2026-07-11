Kamere v novih avtomobilih: več varnosti ali poseg v zasebnost?

Strokovnjak za mobilnost in avtomobilizem Andrej Brglez je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil, da novi varnostni sistemi v avtomobilih pomenijo ukrep, ki naj bi prispeval k večji prometni varnosti. Kamere so le del širšega paketa sistemov, katerih namen je zmanjšati število prometnih nesreč. "Človek je šibek člen. Več kot 90 odstotkov prometnih nesreč povzročimo ljudje," je opozoril Brglez.

Po njegovem mnenju so novi sistemi primerljivi z uvedbo varnostnih pasov, ABS- in ESP-sistemov, ki so prav tako sprva naleteli na odpor.

Ocenjuje, da bi lahko v prihodnjem desetletju zaradi širše uporabe teh tehnologij na slovenskih cestah število smrtnih žrtev in težko poškodovanih zmanjšali za od 10 do 20 odstotkov.