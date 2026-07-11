Kamere v novih avtomobilih: več varnosti ali poseg v zasebnost?

Strokovnjak za mobilnost in avtomobilizem Andrej Brglez je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil, da novi varnostni sistemi v avtomobilih pomenijo ukrep, ki naj bi prispeval k večji prometni varnosti. Kamere so le del širšega paketa sistemov, katerih namen je zmanjšati število prometnih nesreč. "Človek je šibek člen. Več kot 90 odstotkov prometnih nesreč povzročimo ljudje," je opozoril Brglez.
Po njegovem mnenju so novi sistemi primerljivi z uvedbo varnostnih pasov, ABS- in ESP-sistemov, ki so prav tako sprva naleteli na odpor.
Ocenjuje, da bi lahko v prihodnjem desetletju zaradi širše uporabe teh tehnologij na slovenskih cestah število smrtnih žrtev in težko poškodovanih zmanjšali za od 10 do 20 odstotkov.
Brglez sicer priznava, da so pomisleki glede zasebnosti razumljivi, a poudarja, da Evropska unija zagotavlja visoko raven varstva osebnih podatkov. "Lahko smo zelo veseli, da smo državljani Evropske unije. Tukaj je zaščita naših pravic in svoboščin na zelo visoki ravni, dejansko med najvišjimi na svetu," je prepričan.
Spomnil je, da avtomobili že danes zbirajo številne podatke o vožnji: "V vozilih so tudi drugi sistemi, ki beležijo, kaj počnemo – katere gumbe pritiskamo, kam vozimo in kako hitro vozimo."
Po njegovih besedah pa bodo morali proizvajalci še izboljšati uporabniško izkušnjo, saj so nekateri sistemi danes za voznike že precej vsiljivi.
Celoten pogovor z Brglezom si lahko ogledate v priloženem videu.
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