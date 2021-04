Kapsula dragon podjetja SpaceX pristala na mednarodni vesoljski postaji

Zasebno podjetje SpaceX je včeraj iz Cape Canaverala na Floridi uspešno opravilo že svojo tretjo izstrelitev rakete falcon proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Gre za drugo izstrelitev štiričlanske posadke. Kot so sporočili z Nase in v podjetju Space X, je bil pristanek na mednarodni vesoljski postaji uspešen. Prvič se je zgodilo, da sta tako ob enem času tam 'parkirani' kar dve kapsuli, praktično ena ob drugi.

Sprva so načrtovali izstrelitev v četrtek, a so jo zaradi slabega vremena preložili na včeraj zgodaj zjutraj po lokalnem času. Proti Mednarodni vesoljski postaji so poleteli AmeričanaShane Kimbrough in Megan McArthur, JaponecAkihiko Hoshide in Francoz Thomas Pesquet.