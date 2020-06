Karte razkrivajo nove podrobnosti o izgubljenem osmem kontinentu – Zelandiji

Pred 85 milijoni let del iste kopenske mase kot Antarktika in Avstralija, zdaj pa izgubljeni kontinent, potopljen na dno oceana – Zelandija. Novozelandski raziskovalni inštitut pa je zdaj objavil dva nova zemljevida in interaktivno spletno stran, na kateri se lahko seznanite s tektonskim profilom tega pet milijonov kvadratnih kilometrov velikega kontinenta. Karte razkrivajo tudi več ozadja o novozelandskih vulkanih in drugih geoloških značilnostih, so zapisali na inštitutu GNS Science.

Ljudje po vsem svetu lahko raziskujejo ta kontinent iz udobja lastnega doma. Interaktivna spletna stran uporabniku na primer omogoča, da locira vse starodavne in sedanje vulkane na kontinentu, pa tudi, da sledi (še vedno dejavnemu) širjenju grebenov kopenskih mas.

"Te karte so znanstveni dosežek, ampak še veliko več kot to. So način komuniciranja našega dela kolegom, delničarjem, pedagogom in javnosti,"je dejal geolog Nick Mortimer, vodja projekta. "To smo pripravili, da bi imeli točno, celovito in aktualno predstavo o geologiji Nove Zelandije in jugozahodu Pacifika. Boljšo kot kadarkoli."

Kako je kontinent potonil

Ideja o možnosti izgubljenega kontinenta na tem območju je obstajala kar nekaj časa, ime Zelandija pa je prvi uporabil geofizik Bruve Luyendykleta 1995.

Podrobno raziskovanje tega območja je pokazalo, da ne gre le za skupino otokov in delčkov, temveč za kopensko skorjo, ki je dovolj velika in ločena, da jo lahko uradno imenujemo kontinent. Zelandija je bila poleg Antarktike, Avstralije, Južne Amerike, Afrike, Madagaskarja, Arabskega polotoka, Indije in Nove Zelandije del Gondwane, južne veleceline. Tako je bila dom dinozavrom in bujnemu deževnemu gozdu.