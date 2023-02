Vendar morda kljub temu ne škodi vedeti, kateri sedeži na letalu so najbolj varni.

Potovanja z letalom so sicer eden najvarnejših načinov prevoza. Leta 2019 je bilo na primer ob okoli 70 milijonih letov le 287 smrtnih žrtev letalskih nesreč, navaja CNN. Glede na podatke ameriškega sveta za nacionalno varnost je verjetnost smrti v letalu približno 1 proti 205.552. Za primerjavo: nevarnost smrti ob vožnji z avtom je 1 proti 102.

Številni se za rezervacijo sedežev na letalu odločijo zaradi udobja, na primer zaradi več prostora pri nogah ali zaradi lažjega dostopa do stranišča. Potniki le redko rezervirajo let z upanjem, da bodo dobili enega od sredinskih sedežev v zadnji vrsti. Ne pomislijo pa, kateri sedeži bi bili v primeru nesreče najbolj varni.

Raziskava časopisa TIME, ki je preučevala 35-letne podatke o letalskih nesrečah, je ugotovila, da imajo sredinski sedeži na zadnjem delu letala najnižjo stopnjo smrtnosti. Ta znaša 28 odstotkov, medtem ko je stopnja smrtnosti za sredinske sedeže ob hodniku kar 44-odstotna.

Za tem stoji tudi logika. Potniki, ki sedijo v vrstah blizu izhodov, imajo vedno najkrajšo pot do njega. Vendar pa dejstvo, da je v krilih letal shranjeno gorivo, izhodne na sredini diskvalificira kot eno od varnejših možnosti. Ob tem so sedeži v prvih vrstah pogosteje bližje točki trka. S tem so zadnje vrste najbolj varne.

Kakšna pa je razlika med sedeži ob prehodu, v sredini in ob oknu? Sredinski sedeži so varnejši, ker nam ob trku ljudje na obeh straneh zaradi odboja predstavljajo dodatno varnost, piše medij.