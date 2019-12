Katero besedo ste pa vi letos največkrat vtipkali v iskalnik?

Besedi Luka Dončić so slovenski uporabniki v Googlov iskalnik vpisali najpogosteje, in sicer največkrat januarja, ko je prek spleta potekalo glasovanje za tekmo vseh zvezd košarkarske lige NBA. Ko so konec meseca sporočili, da kljub velikemu številu glasov, ki jih je dobil od navijačev ter tudi novinarjev in igralcev, 17. februarja na tekmi v Charlottu v Severni Karolini ne bo igral, se je zanimanje precej zmanjšalo.

Za padec berlinskega zidu Slovenci vse do novembra niso kazali kaj veliko zanimanja. To je skokovito poraslo šele v začetku novembra, ko je ta simbol konca razdelitve Nemčije in s tem tudi Evrope obeležil 30 let. Poizvedb v Googlu je bilo v tednu dni toliko, da so zadoščala za drugo mesto na seznamu najbolj priljubljenih iskanj v letu 2019.

Ponovno se je na seznam najbolj priljubljenih iskanj v Sloveniji uvrstila tudi pesem Evrovizije, tokrat na tretje mesto. Zanimanje za glasbeno tekmovanje je začelo naraščati že februarja, vrhunec pa doseglo sredi maja, ko je v izraelskem Tel Avivu zmagala Nizozemska s pevcem Duncanom Laurenceom.

Med najbolj iskanimi besedami najdemo še Emo (nacionalni izbor za pesem Evrovizije) in evropske volitve. Številni so iskali tudi pust, dirko po Italiji in Španiji ter požar v katedrali Notre-Dame. Na desetem mestu najbolj iskanih se je znašla tudi umrla poljska alpinistka Wanda Rutkiewicz, ki jo je Google sredi oktobra uvrstil v svoj logotip Doodle.