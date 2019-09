Na kemijskem inštitutu v Ljubljani so predstavili novo pridobitev. Za poltretji milijon so kupili krio-elektronski mikroskop. Za znanstvenike je to izjemna pridobitev, kaj pa za nas? Če le uporabimo malo domišljije, tak mikroskop pomeni, da bo nekoč manj bolezni v svetu, manj bega možganov iz Slovenije in celo več krompirja.