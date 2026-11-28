V raziskavo ste vključili več kot 1.800 slovenskih otrok. Za kakšen vzorec je šlo?

V drugi fazi nacionalnega programa humanega biomonitoringa, ki je potekala med letoma 2018 in 2025, smo preučevali izpostavljenost slovenskih otrok in mladostnikov različnim kemikalijam iz okolja. Vključili smo dve starostni skupini: otroke, stare od 6 do 9 let, in mladostnike, stare od 12 do 15 let. Zanimalo nas je predvsem, kako se izpostavljenost razlikuje glede na starost, spol, življenjsko okolje in vsakodnevne navade. Raziskavo smo izvajali na različnih območjih Slovenije, med drugim v Mežiški dolini, Celjski kotlini, na Jesenicah, Vrhniki z okolico, v Zasavju, Idriji s Posočjem, na Obali in v Beli krajini. V nacionalni program smo vključili tudi rezultate predhodne pilotne raziskave v Prekmurju.

"Ugotovili smo, da so otroci že v vsakdanjem življenju izpostavljeni številnim kemikalijam, ki prihajajo iz okolja, hrane in izdelkov, ki jih uporabljamo. V njihovih bioloških vzorcih smo zaznali različne kovine in druge elemente, presnovke mehčalcev plastike, bisfenole, nekatere konzervanse, fluorirane spojine ter ostanke obstojnih organskih onesnaževal."

Pri izboru območij smo upoštevali njihovo različno okoljsko in industrijsko zgodovino. Zato ne gre za povsem naključen in statistično reprezentativen vzorec vseh slovenskih otrok, temveč za raziskavo, ki nam omogoča prepoznavanje izpostavljenosti in razlik med posameznimi okolji. Sodelovanje je bilo prostovoljno, s soglasjem staršev. V vzorcu so sodelovali tako dečki kot deklice, njihova zastopanost pa je bila približno uravnotežena, torej 821 deklet in 866 fantov.

Kaj točno ste merili in na kakšen način? Kaj je bil cilj raziskave?

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, katerim kemikalijam so slovenski otroci izpostavljeni, koliko teh snovi dejansko pride v njihovo telo in ali lahko izmerjene količine pomenijo tveganje za zdravje. To je pomembna razlika v primerjavi z običajnim spremljanjem onesnaženosti okolja. Če v zemlji, vodi ali zraku izmerimo določeno kemikalijo, še ne vemo, koliko je je dejansko prešlo v človekovo telo. S humanim biomonitoringom pa lahko to neposredno preverimo. Otrokom smo odvzeli manjšo količino krvi, urina in las. V teh vzorcih smo z zelo občutljivimi laboratorijskimi metodami določali številne skupine snovi: svinec, živo srebro, kadmij in arzen, pa tudi bisfenole, ftalate, parabene, obstojne fluorirane spojine, zaviralce gorenja in druga organska onesnaževala. Analizirali tudi presnovke pesticidov. Poleg tega smo s pomočjo vprašalnikov zbirali podatke o prehranskih navadah, bivalnem okolju in uporabi različnih izdelkov. Tako lahko rezultate meritev povezujemo z možnimi viri izpostavljenosti. Pri tem je pomembno, da ne ugotavljamo samo, ali je neka snov prisotna, temveč tudi, v kakšni količini, v kateri kemični obliki in kakšen je njen možni pomen za zdravje.

Kaj vse ste torej odkrili v telesih slovenskih otrok?

Ugotovili smo, da so otroci že v vsakdanjem življenju izpostavljeni številnim kemikalijam, ki prihajajo iz okolja, hrane in izdelkov, ki jih uporabljamo. V njihovih bioloških vzorcih smo zaznali različne kovine in druge elemente, presnovke mehčalcev plastike, bisfenole, nekatere konzervanse, fluorirane spojine ter ostanke obstojnih organskih onesnaževal.

Je to presenetljivo?

To samo po sebi ni presenetljivo. Danes živimo v okolju, v katerem smo stalno v stiku z različnimi kemičnimi snovmi. Pomembnejša ugotovitev je, da izpostavljenost ni povsod enaka. V Mežiški dolini smo na primer ugotovili višje koncentracije svinca kot na večini drugih preučevanih območij, kar je povezano z dolgoletno rudarsko in industrijsko dejavnostjo. Pri živem srebru so nekoliko izstopali otroci iz Idrije s Posočjem in z Obale. Pri tem imajo lahko pomembno vlogo tako lokalne okoljske razmere kot prehranske navade, zlasti uživanje rib. Razlike smo ugotovili tudi pri drugih kemikalijah, vendar te niso bile vedno povezane z industrijsko preteklostjo določenega območja. Pri številnih snoveh so pomembni tudi izdelki, ki jih uporabljamo doma, in način prehranjevanja.

Otroci se igrajo FOTO: Shutterstock

Katere kemikalije so prevladovale v telesih slovenskih otrok in o kakšnih količinah govorimo?

Najprej moram pojasniti, da različnih kemikalij ne moremo preprosto primerjati glede na njihove koncentracije. Nekatere so lahko prisotne v zelo majhnih količinah, pa so zaradi svojih lastnosti pomembne za zdravje. Zato nas ne zanima le, koliko določene snovi smo izmerili, ampak predvsem, za kakšno snov gre in kakšne učinke lahko povzroča. Med najpogosteje zaznanimi snovmi so bili ftalati oziroma njihovi presnovki. Ftalati so skupina kemikalij, ki jih uporabljamo predvsem za mehčanje plastike, da je ta prožnejša. Najdemo jih lahko v različnih plastičnih izdelkih, talnih oblogah, embalaži, nekateri pa se uporabljajo tudi v kozmetičnih izdelkih in dišavah. Izdelkom niso vedno trdno vezani, zato se lahko postopoma sproščajo v okolje in prehajajo v naše telo. Nekateri ftalati lahko vplivajo na hormonski in reproduktivni sistem, vendar niso vsi enako škodljivi. Enega od njihovih presnovkov, monoetil ftalat, smo zaznali v vseh analiziranih vzorcih urina. Povprečne koncentracije so bile na območju Idrije s Posočjem približno 19 mikrogramov na liter urina, na Obali pa 26 mikrogramov na liter.

Kaj te vrednosti pomenijo v primerjavi z Evropo?

V evropski raziskavi HBM4EU so bile povprečne koncentracije istega presnovka pri otrocih približno 24 mikrogramov na liter, pri mladostnikih pa 43 mikrogramov na liter. Naši rezultati so torej v primerljivem oziroma nekoliko nižjem območju evropskih vrednosti, čeprav se izpostavljenost med posameznimi državami in starostnimi skupinami precej razlikuje.

Staršem bi najprej svetovala, naj ne postanejo pretirano zaskrbljeni. Kemikalijam se v sodobnem življenju ne moremo popolnoma izogniti, lahko pa z nekaterimi preprostimi navadami zmanjšamo nepotrebno izpostavljenost.

Pomembno je tudi, da prisotnost monoetil ftalata sama po sebi še ne pomeni zdravstvenega tveganja. Pri ocenjevanju vplivov ftalatov na zdravje smo še posebej pozorni na nekatere druge predstavnike te skupine, pri katerih obstajajo močnejši dokazi o vplivih na razvoj reproduktivnega sistema.

Kaj pa bisfenoli?

Druga pomembna skupina so bisfenoli, med katerimi je najbolj znan bisfenol A. Gre za kemikalijo, ki se uporablja pri proizvodnji nekaterih trdih plastičnih materialov in zaščitnih premazov, med drugim tudi v izdelkih, ki prihajajo v stik s hrano. Njena posebnost je, da lahko moti delovanje hormonskega sistema in vpliva tudi na imunske odzive.

Koristno je redno prezračevanje, mokro čiščenje prahu, umivanje rok pred jedjo in umivanje sadja ter zelenjave.

Bisfenol A smo zaznali pri veliki večini preiskovanih otrok. Povprečne koncentracije v urinu so bile približno 0,5 mikrograma na liter na območju Idrije s Posočjem in 0,9 mikrograma na liter na Obali. V nekaterih drugih slovenskih območjih, zlasti na Jesenicah in v Mežiški dolini, smo izmerili tudi višje vrednosti. Pri bisfenolu A pa je treba biti posebej previden pri razlagi rezultatov. Evropska agencija za varnost hrane je leta 2023 na podlagi novih znanstvenih spoznanj bistveno zaostrila oceno njegove varnosti. Dopustni dnevni vnos je znižala kar za 20.000-krat. To pomeni, da lahko tudi koncentracije, ki so se nam še pred nekaj leti zdele razmeroma nizke, danes ocenjujemo drugače. Evropska raziskava je pokazala, da so bisfenol A zaznali pri 92 odstotkih odraslih iz enajstih držav, njihove koncentracije pa so bile glede na novo, precej strožjo zdravstveno orientacijsko vrednost pogosto previsoke. Slovenskih rezultatov pri otrocih zato ne smemo preprosto označiti kot varnih samo zato, ker so na nekaterih območjih nižji od vrednosti, izmerjenih v drugih evropskih raziskavah. Hkrati pa posamezna meritev še ne pomeni, da so pri otroku že nastale zdravstvene posledice.

Pa večne kemikalije, ki se jim prav tako težko izognemo?

Pomembne so tudi obstojne fluorirane spojine, ki jih pogosto imenujemo večne kemikalije. Uporabljale so se v številnih izdelkih zaradi odpornosti proti vodi, maščobam in visokim temperaturam. Problematične so predvsem zato, ker se nekatere zelo počasi razgrajujejo in lahko v telesu ostanejo več let. Med njimi smo pogosto zaznali spojino PFOS. Pri otrocih in mladostnikih iz Celja, z Jesenic in iz Mežiške doline je bila njena povprečna koncentracija približno 1,4 mikrograma na liter krvnega seruma. V evropski raziskavi mladostnikov je znašala približno 2,1 mikrograma na liter. Slovenske vrednosti so bile torej v preučevani skupini nekoliko nižje, vendar to še ne pomeni, da izpostavljenost ni pomembna. Za oceno zdravstvenega tveganja je treba upoštevati skupno izpostavljenost več fluoriranim spojinam, ne le eni.

Posebno pozornost namenjate tudi svincu.

Predvsem zaradi njegovega vpliva na razvoj možganov in živčnega sistema. V Mežiški dolini smo izmerili povprečno približno 14 nanogramov svinca na gram krvi, na Obali pa približno 7 nanogramov na gram. Evropske raziskave kažejo, da so tudi drugod otroci še vedno izpostavljeni svincu, vendar Mežiška dolina v našem nacionalnem programu jasno izstopa.

"Pri izdelkih za osebno nego priporočam zmernost. Otroci ne potrebujejo velikega števila kozmetičnih izdelkov, zlasti ne močno odišavljenih."

Pri svincu je posebej pomembno poudariti, da za razvijajoči se živčni sistem ne poznamo povsem varne ravni izpostavljenosti. Zato je cilj zmanjševati izpostavljenost, tudi kadar vrednosti niso zelo visoke.

Kaj nam torej ti rezultati povedo?

Slovenski otroci glede izpostavljenosti številnim kemikalijam niso bistveno drugačni od svojih evropskih vrstnikov. Pri nekaterih snoveh in na nekaterih območjih so izmerjene vrednosti celo nižje od evropskih. Po drugi strani pa imamo tudi območja s specifičnimi obremenitvami, predvsem zaradi pretekle industrijske dejavnosti. Najpomembnejše sporočilo raziskave je, da kemikalije iz vsakdanjega okolja dejansko prihajajo v naše telo. To še ne pomeni, da povzročajo bolezni, pomeni pa, da moramo njihovo prisotnost spremljati, ugotavljati vire izpostavljenosti in jo zmanjševati, kadar obstaja tveganje za zdravje. Prav temu je namenjen humani biomonitoring.

Dojenček FOTO: Shutterstock

Kaj je najverjetnejši vir teh snovi in kako pridejo v telo otrok?

Viri so zelo različni. Pri nekaterih kovinah, kot je svinec, so lahko pomemben vir onesnažena tla in prah, še posebej na območjih z dolgoletno rudarsko ali industrijsko dejavnostjo. Otroci lahko takšen prah vdihavajo ali ga nehote zaužijejo, na primer pri igri na prostem. Živo srebro v telo pogosto vnašamo s prehrano, predvsem z ribami. Pri tem je pomembna vrsta rib in njihovo mesto v prehranski verigi, saj se nekatere oblike živega srebra kopičijo v večjih plenilskih ribah.

Bisfenoli in ftalati so povezani z različnimi potrošniškimi izdelki, embalažo, materiali v stiku s hrano ter nekaterimi izdelki za osebno nego. Obstojne fluorirane spojine lahko pridejo v telo s hrano, pitno vodo in drugimi okoljskimi viri. Njihova posebnost je, da se nekatere zelo počasi razgrajujejo in lahko v telesu ostanejo več let. Pomembni poti vnosa sta tudi vdihavanje hišnega prahu in stik s površinami oziroma izdelki, ki vsebujejo določene kemikalije. Pri posameznem otroku pa praviloma ne moremo zgolj na podlagi laboratorijske meritve z gotovostjo določiti, od kod je določena snov prišla. Zato so podatki o prehrani, življenjskih navadah in okolju tako pomemben del naše raziskave.

Kakšne zdravstvene posledice lahko imajo te kemikalije za dečke in deklice? Kaj je posebej kritično?

Otroci so zaradi razvoja organizma posebej občutljiva skupina. Njihovi možgani, živčni, imunski in hormonski sistem se še razvijajo, zato lahko nekatere kemikalije nanje vplivajo drugače kot na odrasle. Pri svincu nas najbolj skrbijo možni vplivi na razvoj možganov, učenje, pozornost in vedenje. Zato želimo izpostavljenost svincu zmanjševati tudi takrat, ko koncentracije niso zelo visoke. Pri živem srebru, zlasti njegovi organski obliki metilživem srebru, je prav tako posebej pomemben vpliv na razvijajoči se živčni sistem.

S humanim biomonitoringom kemikalij ne iščemo bolezni pri otrocih, temveč ugotavljamo, katerim kemikalijam so izpostavljeni. To nam omogoča, da tveganja prepoznamo pravočasno in jih zmanjšamo, še preden bi lahko prišlo do škodljivih posledic za zdravje.

Pri nekaterih bisfenolih in ftalatih nas skrbijo možni vplivi na hormonsko ravnovesje. Hormoni imajo pomembno vlogo pri rasti, spolnem dozorevanju in razvoju reproduktivnega sistema. Zato so lahko občutljiva obdobja tudi leta pred puberteto in med njo. Pri nekaterih obstojnih fluoriranih spojinah so pomembni možni vplivi na delovanje imunskega sistema in presnovo. Ti učinki niso nujno enaki pri dečkih in deklicah. Razlike so lahko povezane z razvojem, hormonskimi značilnostmi, prehrano in načinom življenja. Naša raziskava je pri nekaterih kemikalijah pokazala razlike med spoloma, vendar to še ne pomeni, da lahko pri posameznem otroku napovemo zdravstvene posledice. Zelo pomembno je, da izmerjena prisotnost določene snovi ne pomeni, da bo otrok zaradi nje zbolel. Raziskava meri predvsem izpostavljenost, ne pa neposredno pojavljanja bolezni zaradi posamezne kemikalije. Prav tako ne smemo pozabiti, da smo v vsakdanjem življenju običajno izpostavljeni več kemikalijam hkrati. Možni skupni učinki takšnih mešanic so pomemben izziv za prihodnje raziskave in ocenjevanje tveganja.

Ali vas je kaj še posebej presenetilo? Ste odkrili kaj, česar niste pričakovali?

Ena najzanimivejših ugotovitev je bila povezana z arzenom. Pri nekaterih otrocih, zlasti na Obali, smo v urinu izmerili razmeroma visoke skupne koncentracije arzena. Na prvi pogled bi lahko pomislili, da to pomeni povečano zdravstveno tveganje. Toda arzen ni ena sama snov. Obstaja v različnih kemičnih oblikah, ki se po strupenosti zelo razlikujejo. Zato smo opravili dodatne, posebej zahtevne analize, s katerimi smo ugotovili, za katere oblike arzena gre. Izkazalo se je, da so bile višje vrednosti pogosto povezane z uživanjem morske hrane, pri čemer je prevladovala oblika arzena, imenovana arzenobetain, ki velja za bistveno manj problematično. V skupini vzorcev z najvišjimi koncentracijami skupnega arzena je ta oblika v povprečju predstavljala približno 83 odstotkov izmerjenega arzena. To je zelo lep primer, zakaj je pri ocenjevanju tveganja pomembno vedeti več kot zgolj to, koliko določene kemikalije smo izmerili. Druga pomembna ugotovitev je, kako pogosto smo zaznavali nekatere snovi iz vsakdanjih izdelkov. Na primer presnovke določenih ftalatov smo zaznali praktično pri vseh preiskovancih. To kaže, da izpostavljenost kemikalijam ni omejena samo na industrijsko onesnažena območja. Pomemben del izpostavljenosti izhaja tudi iz načina, kako živimo, kaj uporabljamo in kaj uživamo.

Kako lahko starši pripomorejo, da bi bil delež teh snovi v telesih otrok čim nižji? Česa naj se izogibajo in na kaj naj bodo pozorni?

Staršem bi najprej svetovala, naj ne postanejo pretirano zaskrbljeni. Kemikalijam se v sodobnem življenju ne moremo popolnoma izogniti, lahko pa z nekaterimi preprostimi navadami zmanjšamo nepotrebno izpostavljenost. Pri hrani bi priporočala raznovrstno prehrano ter čim manj nepotrebnega stika vroče hrane s plastično embalažo. Za segrevanje hrane je praviloma bolje uporabljati steklene ali keramične posode.

Izbirajte vrste z manjšo vsebnostjo živega srebra. FOTO: Shutterstock

Pomembno je tudi, da otroci jedo ribe, saj so lahko dragocen del zdrave prehrane. Pri tem pa je smiselno izbirati vrste z manjšo vsebnostjo živega srebra in omejevati uživanje velikih plenilskih rib, v katerih se lahko kopičijo višje koncentracije. Pri izdelkih za osebno nego priporočam zmernost. Otroci ne potrebujejo velikega števila kozmetičnih izdelkov, zlasti ne močno odišavljenih. Koristno je redno prezračevanje, mokro čiščenje prahu, umivanje rok pred jedjo in umivanje sadja ter zelenjave. Na območjih, kjer so tla zgodovinsko onesnažena, je posebej pomembno preprečevati vnos zemlje in prahu v bivalne prostore ter upoštevati lokalna priporočila glede varne uporabe tal in pridelave hrane. Priporočala bi tudi, da se pesticidi in insekticidi v domačem okolju uporabljajo le, kadar so res potrebni, in vedno v skladu z navodili. Vendar bi želela poudariti še nekaj: varovanje otrok pred škodljivimi kemikalijami ne sme biti samo odgovornost staršev. Veliko pomembnejši so sistemski ukrepi: varna pitna voda in hrana, ustrezno urejanje onesnaženih območij, nadzor nad kemikalijami v izdelkih ter omejevanje uporabe nevarnih snovi. Prav zato izvajamo humani biomonitoring. Njegov namen ni prestrašiti staršev, temveč zagotoviti podatke, s katerimi lahko država, stroka in družba sprejemajo boljše odločitve za varovanje zdravja otrok.

Kaj bi bilo torej vaše sporočilo za konec?