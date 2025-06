Kibernetska varnost: kako ranljiva je Slovenija na tem področju?

Minuli teden je odjeknila vest: neuradno naj bi 20 državnih ustanov, med njimi tudi več ministrstev, kupilo USB ključke, okužene s črvom, ki lahko pripravi sisteme za hekerski vdor, kot smo jih lahko v zadnjem času videli na spletnih straneh policije, Telekoma Slovenije, Letališča Ljubljana, Krke, državne uprave in Holdinga slovenskih elektrarn.

"Ena največjih groženj ostaja izsiljevalska programska oprema (ransomware) in njen stalen razvoj. Gre za trojno grožnjo za vsako organizacijo, še posebej pa za tiste, ki upravljajo z občutljivimi podatki," opozarja Mo Cashman, tehnični direktor podjetja Trellix, ki proti phishingu in trojanskimi konji med drugimi varujejo različne vojske, tudi ameriško, ter nekaj največjih svetovnih podjetij kot Microsoft, Nvidia in Samsung.

Ob napadih na institucije in podjetja so zaskrbljujoče tudi spletne prevare in napadi nad posamezniki. Slovenski center za kibernetsko varnost je lansko leto zabeležil več kot 4500 incidentov, od tega 790 tehnično zahtevnejših in več kot 1500 primerov zvabljanja na lažna spletna mesta. Rešitev? "Lahko bi imeli računalniško miško, ki ob napačnem kliku sproži električni šok z 3000 volti – ampak to verjetno ni zakonito. V Italiji gotovo ne, za Slovenijo pa ne vem," se je pošalil Maurizio Taglioretti, regionalni vodja podjetja Netwrix.

A šalo na stran – obstajajo tudi uporabniku bolj prijazne rešitve. Evropska unija je pripravila zakonodajo, ki se ne nanaša le na kritično infrastrukturo in podjetja. "Zahteve zdaj veljajo tudi za celotno dobavno verigo – vključujejo tehnične varnostne politike in uporabo ustrezne programske opreme za zaščito identitete, podatkov ter celotnega podjetja," pravi.