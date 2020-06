Kibernetski napad na skupino A1 trajal kar šest mesecev

Hekerji so dostop do osrednjih računalniških sistemov družbe pridobivali postopoma, prvi vdor pa se naj bi zgodil že novembra lani. Na koncu pa so imeli kibernetski napadalci dostop do celotnega omrežja skupine. Decembra so pri A1 odkrili prve nepravilnosti, tedaj je varnostni oddelek pod vodstvom Wolfganga Schwabla začela opazovati kaj napadalci v omrežju skupine pravzaprav počnejo. Samo omrežje naj bi bilo očiščeno do konca marca, a je bilo to zaradi krize koronavirusa preloženo, piše Krone.