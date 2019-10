Kitajce bo vlada s pomočjo tehnologije za nadzor razdelila na vredne in nevredne zaupanja

Kitajska se že daljše obdobje intenzivno pripravlja na leto 2020, ko ima v načrtu polno uvedbo sistema "družbenega točkovanja državljanov". V okviru sistema bodo tako zbirali goro vseh vrst podatkov, od upoštevanja prometnih pravil do (ne)odplačevanja kreditov ali preglasnega poslušanja glasbe na vlaku. Tisti iz zgornjega dela lestvice bodo nagrajeni, nevredni zaupanja pa kaznovani. Kazen bo lahko izguba pravice do najema posojila ali nakupa letalske vozovnice.

Dokument o vzpostavitvi sistema družbenega točkovanja so kitajske oblasti sprejele junija 2014. Od takrat postopno vzpostavljajo sistem, v katerega bodo od prihodnjega leta po načrtih obvezno vključeni vsi državljani, pa tudi pravne osebe. V ta namen so oblasti vzpostavile tehnološko izjemno napredno mrežo nadzora prebivalcev – od spremljanja njihovih mobilnih naprav do preletov z droni in snemanja s kamerami za prepoznavanje obraza.

Državljane bodo ocenjevali na podlagi obnašanja Vlada želi ustvariti družbo brez problemov, to pa želi doseči tako, da bo državljane ocenjevala na podlagi njihovega obnašanja – od nakupovalnih navad do dejavnosti na spletu. V okviru sistema bodo tako zbirali goro vseh vrst podatkov, od upoštevanja prometnih pravil do (ne)odplačevanja kreditov ali preglasnega poslušanja glasbe na vlaku. Na podlagi zbranega gradiva bodo nato posameznike točkovali in jih uvrstili v tri kategorije lestvice družbenih zaslug: zaupanja vredne, povprečne in nevredne zaupanja.

Nedavno so kitajski znanstveniki razvili še izjemno zmogljivo kamero z ločljivostjo 500 megapikslov, s pomočjo katere lahko posameznika identificirajo v množici več deset tisoč ljudi. FOTO: Thinkstock

Nekateri bodo nagrajeni, drugi bodo izgubili pravice Tisti z zgornjega dela lestvice bodo nagrajeni, nevredni zaupanja pa kaznovani. Kazen bo lahko izguba določenih pravic, na primer pravice do najema posojila, zaposlitve v državni službi ali nakupa stanovanja v določeni soseski, pa celo do nakupa vozovnice za letalo ali vlak. Tisti s slabimi ocenami bodo naleteli na ovire povsod, tudi pri izbiri šole, v katero bodo smeli hoditi njihovi otroci.

Lani pa so, kot na spletni strani poroča britanski Independent, začeli uvajati tudi tehnologijo za prepoznavo hoje. Ta s pomočjo umetne inteligence prepozna posameznika na razdalji 50 metrov zgolj po načinu hoje.

Enotnega sistema družbenega točkovanja za celotno Kitajsko še ni, imajo pa posamezne lokalne oblasti svoje, ki se med seboj nekoliko razlikujejo, poroča spletni medij Wired. Minuse prinesejo tudi prometni prekrški V mestu Rongcheng so tako uvedli sistem, po katerem vsak prebivalec dobi 1000 začetnih družbenih točk, nato pa jim oblasti za "lepo obnašanje" prištejejo dodatne točke, za neprimerno pa odštejejo. Dodatne točke lahko npr. posamezniku prinese človekoljubna donacija, minus pa prometni prekršek ali kraja. Kitajska za nadzor državljanov uporablja najsodobnejšo tehnologijo. Številna kitajska mesta so na gosto posejana z varnostnimi kamerami, ki imajo tudi možnost prepoznave obraza. Uporabljali jih bodo tudi v okviru sistema družbenih točk, na primer za odkrivanje prometnih in drugih prekrškarjev.

