Kitajci predstavili Manus: 'pametnejši' in zmogljivejši kot DeepSeek in ChatGPT

Za razliko od orodij, kot je že uveljavljeni ChatGPT, ne potrebuje navodil uporabnika, temveč se naloge loti samostojno, pri čemer sam izbere tudi pristop ter zna pridobiti vse potrebne informacije in navodila.

Orodje Manus, ki ga je razvil startup Manus AI, predstavlja prvega tako imenovanega splošnega agenta umetne inteligence. To pomeni, da ne gre le za klepetalnega robota, temveč naprednejše orodje, ki zmore obvladovati vse faze od ideje do izvedbe.

Ker so tako kot DeepSeek tudi Manusa razvili brez milijardnih vložkov, orodje znova sproža dvome o prednosti ameriških tehnoloških podjetij na področju umetne inteligence. Obenem je zaradi kitajskega izvora sprožil nova opozorila o vprašljivi varnosti in zasebnosti podatkov, saj slednje po ocenah strokovnjakov skoraj zagotovo pošilja na strežnike na Kitajskem. Zaradi tovrstnih pomislekov so DeepSeek v nekaterih državah delno prepovedali.

Manus je vnovič sprožil tudi razpravo o potencialnih ogromnih tveganjih, ki jih prinaša vse naprednejša umetna inteligenca. Tovrstna orodja so namreč vse bolj sposobna samostojnega ravnanja in bi po opozorilih nekaterih strokovnjakov lahko začela ignorirati navodila človeka.

Razvoj na tem področju se medtem nadaljuje. Orodje na osnovi umetne inteligence je predstavil tudi kitajski spletni trgovec Alibaba in za prihodnje mesece napovedal njegov nadaljnji razvoj, da bi prekašal tekmece.