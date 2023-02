Kitajci uspešno klonirali tri visoko produktivne 'super krave'

Klonirane krave so sposobne proizvesti 18 ton mleka letno oziroma skupno 100 ton mleka v svojem življenju. Te visoko produktivne krave so dragocen vir za vzrejo, saj le približno vsaka peta od 10.000 krav na Kitajskem lahko proizvede tolikšno količino mleka.

Klonirali so tri teleta, ki so se skotila konec decembra oziroma pričetek januarja in ki jih vzrejajo znanstveniki s kitajske univerze za kmetijsko in gozdarsko znanost. Najprej so ustvarili 120 kloniranih zarodkov iz ušesnih celic visoko produktivnih krav, ki so jih nato vstavili v nadomestne krave.

Japing je rojstvo "super krav" označil za preboj, ki bo Kitajski omogočal ohranitev najboljših krav na ekonomsko izvedljiv način, njegove besede povzema CNN. Po podatkih kitajskih medijev naj bi bilo namreč kar 70 odstotkov kitajskih krav molznic uvoženih iz tujine.